台中大甲開元路顛簸不平 行車如跳曼波舞
台中市大甲區開元路顛簸不平，導致車輛跳動劇烈，影響大甲高工師生及其他用路人安全，台中市議員吳敏濟今日到場勘察，建設局允諾籌措工程經費，預定6月施工改善路基，恢復道路平整。
吳敏濟指出，大甲區開元路與甲后路五段335巷已明顯出現起伏、龜裂，車輛行經這些路段跳動劇烈必須減速，特別是附近有大甲高工、致用中學、東陽國小，以機車、自行車通勤的人數眾多，容易發生事故。
大甲高工秘書王思文說，該校師生1千3百多人，騎自行車上下學的學生很多，加上夜間部接送的家長都從開元路進出，擔心夜間視線不佳容易發生危險，期盼路面早日改善完成，保障師生的安全。
附近社區管委會主委張秀昀說，社區騎機車及自行車的人很多，最令人擔心的是家長搭載小朋友，突然劇烈的彈跳，可能讓沒抓牢的小朋友自後座跌落。
台中市議員吳敏濟今日邀集相關單位到場會勘，台中市府建設局表示，開元路路面確實不平整，研判應是往來重車碾壓所致，必須進行路基改善，已籌措工程經費，預計6月進行施作，2周內完成。
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