買氣受疫情波及 葡萄觀光果園連假也開放採果

彰化縣大村鄉葡萄已上市，黑匠葡萄觀光果園業者黃冊說，以往葡萄上市前就會有不少民眾預約來參觀採果，但今年一開園預約不到以往五成，買氣也相較往年低，可能和不少人放無薪假、對景氣有疑慮，也影響消費力。

大村鄉黑匠葡萄觀光果園是少數開放採果的葡萄觀光果園，黃冊說，他們以草生栽培，幼果期就套袋，以往到了產季，常有一車車的遊覽車遊客前來參觀採果，今年才開園，但明顯覺得預約少很多，也沒有遊覽車遊客來參觀了。

黃冊說，今年氣候不錯，葡萄產量持平，品質也很好，但最近網路訂購沒有以往熱絡，覺得景氣有受疫情影響，由於已連續數天零確診，又逢五一連假，民眾也可安排來一場不一樣的採果樂，到戶外透透氣，民眾可以到黑匠葡萄觀光果園臉書洽詢相關資訊或預約參觀。