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東螺溪建設爭取前瞻計畫 今訪視確定多管齊下改善水質　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
水利署長賴建信是彰化人，建議改善東螺溪水質，引進更多美學設計，讓東螺溪環境越來越好。記者簡慧珍／攝影
水利署長賴建信是彰化人，建議改善東螺溪水質，引進更多美學設計，讓東螺溪環境越來越好。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪流經溪州鄉等八鄉鎮市，沿岸沿岸農、畜牧、養殖業發達，汙染也十分嚴重，縣政府團隊為改善東螺溪水質狀況及水岸環境，積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」補助，審查委員建議應以水質改善為第一優先，縣政府邀請水利署官員今天視察東螺溪，當面請益改善對策。

經過討論，縣府將列管東螺溪沿岸畜牧場，同時推動沼液、沼渣作為農地肥分使用計畫及再利用，在排放廢汙水部分，嚴格落實廢水處理措施許可管理、掌握重點流域對象和召開宣導說明會、加強廢水處理設施專案稽查及推廣廢水資源化，未來搭配農田水利會水源調節，規畫改善現地水質和整體流域觀光休閒設施，希望為東螺溪帶來嶄新的水岸環境蛻變契機。

水利署、彰化縣政府官員視察東螺溪，觀看東螺溪流域地圖。記者簡慧珍／攝影
水利署、彰化縣政府官員視察東螺溪，觀看東螺溪流域地圖。記者簡慧珍／攝影

水質 農田水利會

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