東螺溪建設爭取前瞻計畫 今訪視確定多管齊下改善水質　

新冠肺炎疫情趨緩，五一勞動節連假不想窩在家，想出去玩又怕人擠人，不妨到清幽的南投縣國姓鄉與咖啡邂逅，且近期正值鹿茸產季，民眾可預約洽購，除順遊取貨尋鹿蹤，還能搭配周邊景點，來場充滿濃郁咖啡香的農村產業輕旅行。

2020-05-01 13:43