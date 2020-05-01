限塑再擴大！台中環保局5月起禁量販店用免洗餐具

禁用免洗餐具再擴大！台中市轄內「百貨公司業」及「購物中心」今年1月1日開始實施內用不提供各類免洗餐具，五一再擴大至「量販店業」。環保局長吳志超表示，量販店首日實施禁用免洗餐具，環保局即組成稽查小組查核中市21家量販店，查核結果業者均配合施行，響應環保限塑政策。

環保局表示，不得提供各類免洗餐具的列管對象，包括公部門、學校、百貨公司及購物中心、量販店業等單位，但今年因疫情影響，行政院環境保護署公告自3月11日起業者可申請暫緩實施，只要依規向地方環保局提送「限制使用對象暫時提供免洗餐具申請表」，經核准備查即可，但每次期程不得超過90日，目前台中轄內有8家量販店申請暫緩，包含7間家樂福、1間好市多。

環保局呼籲，環保愛地球，應優先避免使用一次即丟棄物品，落實源頭減量。

目前台中市有超過900家業者推出環保優惠方案，只要民眾自備餐具及購物袋消費即可享特定優惠。相關減塑及優惠店家資訊可至台中市環保局資源回收網：http://recycle.epb.taichung.gov.tw查詢。