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台中高美濕地下午湧人潮 盧秀燕：假要放防疫也要做
今天是五一連假首日，台中知名景點高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人，由於今日天氣不錯，不少人把握好天氣出遊，下午4時之後更是湧入眾多觀賞夕陽的人潮，至下午5點30分已超過上限900人，進行人流管制。台中市長盧秀燕今日親赴高美濕地視察，感謝民眾配合政策，有效降低疫情風險。
為落實高美濕地木棧道人潮管制，市府已設置人流計數器，周邊也由警察局清水分局高美派出所協助指揮交通，遊客都很配合，管制成效良好。
「假要放，健康要顧，防疫也要做！」盧秀燕說，高美濕地是一處世界級景點，因應疫情期間，市府4月11日起加強人流管制，容留上限900人，因應五一連假人潮，市府已同步在各景點加派人力控管，讓民眾在安全的環境下遊玩。
現場有許多出遊民眾戴口罩防疫，由於在戶外，仍有部分遊客未戴口罩。未戴口罩的遊客林小姐說，這裡是戶外又風大，儘管沒戴口罩也很安全，不擔心會感染。
帶著一家大小遊玩的楊先生說，高美濕地實施管制措施，讓他比較安心，自己和家人都有戴口罩、勤洗手，相信可降低疫情感染機率。
中市府農業局表示，高美濕地木棧道採1進1出管制措施，入口處也加强宣導民眾戴上口罩，地面貼有間隔警示條，宣導民衆保持安全距離，若入內人數超過900人，暫不開放民眾進入，待有人出來，才可以再開放民眾進入。
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