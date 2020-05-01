台中高美濕地下午湧人潮 盧秀燕：假要放防疫也要做

今天是五一連假首日，台中知名景點高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人，由於今日天氣不錯，不少人把握好天氣出遊，下午4時之後更是湧入眾多觀賞夕陽的人潮，至下午5點30分已超過上限900人，進行人流管制。台中市長盧秀燕今日親赴高美濕地視察，感謝民眾配合政策，有效降低疫情風險。

為落實高美濕地木棧道人潮管制，市府已設置人流計數器，周邊也由警察局清水分局高美派出所協助指揮交通，遊客都很配合，管制成效良好。

「假要放，健康要顧，防疫也要做！」盧秀燕說，高美濕地是一處世界級景點，因應疫情期間，市府4月11日起加強人流管制，容留上限900人，因應五一連假人潮，市府已同步在各景點加派人力控管，讓民眾在安全的環境下遊玩。

現場有許多出遊民眾戴口罩防疫，由於在戶外，仍有部分遊客未戴口罩。未戴口罩的遊客林小姐說，這裡是戶外又風大，儘管沒戴口罩也很安全，不擔心會感染。

帶著一家大小遊玩的楊先生說，高美濕地實施管制措施，讓他比較安心，自己和家人都有戴口罩、勤洗手，相信可降低疫情感染機率。