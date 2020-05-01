員林火車站設花卉裝置藝術 推廣國產花卉

新冠肺炎疫情延燒，花卉外銷受影響，農糧署和彰化縣府在員林火車站等站布置花卉裝置藝術，邀民眾來拍照打卡，農糧署長胡忠一說，花卉無法出口，期盼藉由活動幫助在地花卉。

行政院農業委員會農糧署以及彰化縣政府，今天在員林火車站舉辦「一馨向農、幸福城市、美麗啟航」記者會，參加的貴賓有農糧署長胡忠一、彰化縣長王惠美等人；王惠美等人先參觀設在員林火車站內的花卉裝置藝術拍照，推廣彰化花卉。

胡忠一接受媒體聯訪時說，台灣的花卉有1/3輸出到國外，像是美國和日本，不過受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，花卉產業外銷受到衝擊，為幫助花農，農糧署和縣府合作，在彰化火車站、員林火車站等8個彰化縣內的火車站，用國產花卉布置花卉裝置藝術。

胡忠一表示，民眾可以在花卉裝置藝術拍照打卡，期盼藉由活動幫助在地的花農，呼籲全國的消費者支持在地花農，用花卉來紓解壓力、療癒身心。

王惠美接受媒體聯訪時指出，受到新冠肺炎的影響，花卉外銷市場停滯，這次由員林市農會、花壇鄉農會等4個農會在縣內8個火車站，布置花卉裝置藝術，讓火車站因為有花卉點綴變得不一樣，歡迎所有鄉親來彰化的火車站打卡。

農糧署指出，彰化縣全縣切花種植的面積約為962公頃左右，占全台總種植面積的3成左右，包括菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗等都是大宗產品；這次的活動希望能將花卉融入生活，讓生活充滿幸福的味道，更希望花卉多元利用能融入到大眾日常生活中，讓彰化縣成為花香城市。