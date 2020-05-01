茹苦含辛養育9子女 歌手陳隨意之母獲模範母親表揚

出身彰化縣福興鄉知名的台語歌手陳隨意，他的母親陳洪罔腰獲福興鄉公所推薦為彰化縣109年模範母親，彰化縣長王惠美今天下午到她家，頒發表揚狀及匾額，並獻上祝福康乃馨100朵，陪同的陳隨意說：『最想跟母親說的一句話是「媽媽我愛您」』！

受新冠肺炎疫情影響，彰化縣今年模範母親表揚取消大會活動，從今天（1日）起到7日，由縣長王惠美分別親自登門造訪並頒獎給38位模範母親，今天共拜訪9位模範母親，包括下午到福興鄉造訪陳隨意的母親陳洪罔腰。

縣府指出，陳洪罔腰幼時家境清寒，共有9個兄弟姊妹，陳洪罔腰排行老大，俗語說「長姐如母」必須一肩扛起家裡所有的大小事，陳洪開玩笑說， 她16歲就被「賣」給大她12歲的丈夫，以漁塭養殖靠天吃飯，因丈夫早逝，身為母親的她一肩扛起全家的重擔，除了照料五個孩子們，也要外出打零工等粗活，凌晨時還要扛菜市場叫賣，補貼家用，養育5個兒子。

沒想到他的大兒子突然因病過世，但她仍把巨大的悲痛深埋在內心深處，全心投入幫忙小兒子的便當事業，有次工作時，她的4根手指不小心被切菜機絞斷，但她仍沒有怨言。

王惠美表示，陳洪女士無私奉獻，不求回報，含辛茹苦教養4個子長大成人，且均事業有成，雖只是一位平凡的傳統女性，但其以積極的態度面對生命的磨練，在她身上可以看到母親的堅韌與毅力，足堪為典範。

陳隨意經營團膳便當公司，有「總鋪師歌王」美名，王惠美造訪時，他也在場陪同，陳隨意說，他最想跟母親說的一句話是「媽媽我愛您」！很感謝彰化縣大家長王惠美縣長，因為疫情關係，縣府團隊特別辛苦到每個模範母親家中獻上祝福，讓大家感到貼心與窩心，也希望疫情盡快過去，讓大家恢復正常生活。

彰化縣109模範母親表揚名單如下：彰化市吳劉彩鳳、彰化市呂尤雪霞、彰化市曾林麗珠、鹿港鎮施吳月壁、鹿港鎮陳梁雪紅、和美鎮蘇陳碧素、和美鎮吳勤、線西鄉陳嬌月、伸港鄉林秀滿、福興鄉陳洪罔腰、秀水鄉陳蘇秋玉、花壇鄉李賴錫、芬園鄉梁巫美麗、員林市黃蔡寬、員林市胡顧允、員林市阮張玉枝、溪湖鎮陳蔡美玉、溪湖鎮楊秀椿、田中鎮蕭陳綉絨、大村鄉游賴猜、埔鹽鄉莊洪紗、埔心鄉劉淑琴、永靖鄉黃蔡紡、社頭鄉林秀琴、二水鄉張董玉春、北斗鎮卓麗美、二林鎮洪金妲、二林鎮林育柔、田尾鄉游碧華、埤頭鄉楊碧霞、芳苑鄉黃玉、大城鄉林蔡英子、竹塘鄉石瓊花、溪州鄉廖蔡冊、彰化縣啟智協進會李芳卿、彰化縣脊髓損傷重建協會江永蓁、彰化縣肢體傷殘協進會紀素蘭、彰化縣盲人福利協進會陳秀鳳，共計38名。