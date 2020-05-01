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五一連假 台中11處熱門公園、高美濕地人潮管制
五一連假開始，台中市建設局公布全市11處熱門公園，包括高美濕地均進行人流分級管制，若該區預估將達到最高可容納人數，將宣導民眾暫緩進入，由維護廠商每小時消毒清潔，同時安排輪值人員於熱門時段加強宣導，堅守防疫崗位。
建設局長陳大田表示，受新冠肺炎疫情影響，許多室內場館關閉，公園成為民眾聚集場所，建設局已選定湧泉公園、新都生態公園、台中公園、中正公園、三信公園、豐樂雕塑公園、彩虹公園等7處亮點公園，宣導民眾正確防疫觀念。
即日起再加入文心森林公園、草悟道（含市民廣場）、太平坪林森林公園及清水鰲峰山公園等4處公園，每小時回報人流狀況，適時舉牌宣導，加強環境清潔，營造安心休閒環境。
台中市除了公園開放空間，進入高美濕地遊客服務中心均需量測體溫及戴口罩，降低群聚感染風險，如未戴口罩或有發燒咳嗽症狀者，一律禁止進入館內，並協助引導至鄰近醫療院所就診。截至目前，全台雖已連6日零確診，仍呼籲民眾保持警覺別鬆懈，並配合人潮管制，守護自身與他人安全。
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