五一連假交通防疫 台中大眾運輸工具擴大消毒

五一連假開跑，各大眾運輸系統預計將湧現大量返鄉人潮及遊客，為防堵疫情蔓延，台中市交通局除平時要求全市公車、計程車司機、iBike業者落實各項防疫作為，昨天全面加強台中轉運中心、公車專用道沿線各站體、車站候車環境與iBike站點消毒作業，請民眾安心搭乘。

交通局長葉昭甫表示，因應疫情，台中市計程車、公車及場站每日均進行消毒，服務人員全程佩戴口罩；在iBike站點、公共停車場中民眾接觸頻繁的取票機、繳費機、磁扣等部分，也要求業者每日就車輛及各項設備進行消毒，交通局並不定期派員稽查。

交通局表示，為提升大眾防疫意識，交通局已在各場站張貼防疫文宣，並利用公車動態及智慧型站牌跑馬燈持續提醒市民落實防疫作為，民眾搭乘大眾運輸應全面戴口罩，未戴者將先勸導，若不聽從，將依照傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。