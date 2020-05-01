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台中律師公會理事長交接 盧市長感謝推動法律諮詢業務

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中律師公會今天舉行理事長交接典禮，在常務監事李仲景（圖中）監交下，由前任理事長黃幼蘭（圖左）將印信交給新任理事長楊銷樺（圖右）。記者白錫鏗／攝影
台中律師公會今天舉行理事長交接典禮，在常務監事李仲景（圖中）監交下，由前任理事長黃幼蘭（圖左）將印信交給新任理事長楊銷樺（圖右）。記者白錫鏗／攝影

台中律師公會今天上午在司法大廈7樓大禮堂，舉行理事長交接典禮，在常務監事李仲景監交下，由前任理事長黃幼蘭將印信交給新任理事長楊銷樺，市長盧秀燕出席交接典禮，感謝台中律師公會長期提供市民免費法律諮詢，期許未來在新任理事長的帶領下，持續與市府合作提供優質的法律諮詢服務。

交接典禮邀請台中市長盧秀燕、法制局長李善植、台中高分院長李伯道、台中高分檢檢察長謝榮盛、臺中高等行政法院院長許金釵、台中地院院長江錫麟、台中地檢署檢察長毛有增等人，與各地律師公會及各社團理事長及中律各屆歷任理事長等多位貴賓一同觀禮，場面熱鬧且溫馨。

市長盧秀燕肯定黃幼蘭前理事長卓越的領導能力，感謝台中律師公會協助市府於台灣大道市政大樓、豐原陽明市政大樓及各區公所提供民眾免費法律諮詢，律師走向專業化的同時，市府也與法扶基金會台中分會合辦專科律師法律諮詢。

由公會律師提供民眾債務清理、勞資糾紛、家事等專科法律諮詢服務，市府近期也為了上班忙碌的市民朋友，首創全國夜間電話法律諮詢，台中市的法律諮詢業務再再需要公會的律師道長繼續的來支持，能提供最貼近市民的優質法律諮詢服務，都要特別感謝台中律師公會大力支持。

卸任理事長黃幼蘭表示，任內一年在「會員權益部分」，持續舉辦更多更深的在職進修，也完成了「感應式晶片」新式會員證，全面換發；台中律師公會也對「非律師者從事律師執業」，採取具體行動，提出刑事訴訟。

在「拓展律師執業邊界」部分，開設了「無形資產評價師」課程，提供律師會員報考「新興跨領域」之執照「無形資產評價師」。在「社會服務」方面，平民法律服務、法治推廣上，不僅維持，還更擴大，在台中市政府、各區公所、在中小學、在法院、在監獄，每一天，都有台中律師公會的身影

新任理事長楊銷樺強調，過去二年，經歷了買會館、修律師法的重大變革，之後配合全律會修正章程是重大工作，未來會員、會費減少也是挑戰。另外將建置會員管理系統，推廣平民法律服務、法治教育、律師公益時數也希望能夠達標。

台中律師公會今天舉行理事長交接典禮，市長盧秀燕（圖左五）出席交接典禮，感謝台中律師公會長期提供市民免費法律諮詢，期許未來在新任理事長的帶領下，持續與市府合作提供優質的法律諮詢服務。記者白錫鏗／攝影
台中律師公會今天舉行理事長交接典禮，市長盧秀燕（圖左五）出席交接典禮，感謝台中律師公會長期提供市民免費法律諮詢，期許未來在新任理事長的帶領下，持續與市府合作提供優質的法律諮詢服務。記者白錫鏗／攝影

盧秀燕 台中市 政大

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