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花卉滯銷 彰化8火車站花卉裝置藝術周周換花樣歡迎打卡
台灣花卉市場及花農受到新冠肺炎衝擊，不僅國內因活動取消，花卉銷量減少，花卉外銷也受波及，農委會農糧署與彰化縣政府委由農會佈置花卉裝置藝術在彰化縣8個台鐵車站，不僅行銷在地花卉，也歡迎民眾前往打卡拍照，每天看花，在防疫期間也增加好心情。
「一馨向農、幸福城市、美麗啟航」活動今天由彰化縣長王惠美、農糧署長胡忠一等人在員林火車站主持啟動儀式，與會者還有農糧署中區分署長楊宏瑛、台中區農改場副場長洪梅珠、及多位農會總幹事與會，並在花藝老師指導下現場示範插花。
胡忠一說，花卉受到疫情衝擊很大，因為一年全國花卉產值是165 億，其中以彰化、台南、高雄、屏東等地產值最多，台灣的花卉約有三分之一輸出到國外，以輸出日本和美國最多，花卉外銷在疫情中也受到很大影響。
胡忠一表示，農糧署和彰化縣合作委由各農會用在地花卉佈置車站裝置藝術，活動會延續四周以上，每周都會換花，用花卉藝術和全民供享，讓大家看到美麗的花也能紓壓。
王惠美說，火車站會因為有了花卉的點綴變得不一樣，歡迎所有鄉親到彰化8個火車站打卡拍照，而母親節即將來臨，希望民眾多採購康乃馨送媽媽，購買漂亮的切花、盆花，讓家裡能夠因為花卉的布置變得更有氣氛、更有幸福感。
活動將由員林農會、花壇農會、田尾農會、永靖農會等進行台鐵彰化站、花壇站、大村站、員林站、永靖站、社頭站、田中站、二水站等8個站進行花卉布置。
彰化縣府農業處長邱奕志說，彰化縣全縣切花種植面積約962公頃，占全台總種植面積約31％，花色、花型眾多、品質優良且價格平實，不僅以盆栽聞名，切花的生產也頗為可觀，例如菊花、非洲菊、康乃馨、洋桔梗等都是大宗產品，此次田尾鄉農會也提供花卉宅配服務可洽農會（04）8836114、及小三美日平台搜尋彰化優鮮盆栽。
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