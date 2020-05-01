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台中精華區七期 居民的活動中心卻破舊不堪遭批

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中七期百貨公司、豪宅雲集，但活動中心卻以舊眷舍改建中心「充數」，窄小破舊。圖／楊正中議員提供
台中七期百貨公司、豪宅雲集，但活動中心卻以舊眷舍改建中心「充數」，窄小破舊。圖／楊正中議員提供

台中市惠來里位在西屯的七期，是富商名流集中精華區，人口激增也成全市第一大里，但現有活動中心空間僅30坪，建物還是眷村改建所遺留，老舊不堪；今國防部會勘後同意撥用160坪社教用地，讓惠來里有座「像樣的」活動中心。

今天上午由立委楊瓊瓔邀集，市議員楊正中、惠來里長廖慶麟都到場，與國防部政治作戰局、中市民政局會勘後，同意軍方將「惠來厝段104-7地號」無償撥用給台中市政府。

楊瓊瓔立委指出，依民政局統計資料，位在七期的惠來里，人口數近年大增，已高達近1萬9千人，但人口如此密集、里內活動盛行，活動中心使用率頻繁，現有惠來里活動中心卻很狹窄老舊，不敷使用。

國防部同意無償撥地後，楊正中議員建議，民政局應積極整合社會局、教育局等相關單位的資源。將現址的惠來活動中心改建，作為多功能使用中心，並提供托嬰、托老、親子館等社會福利服務，營造「老有所托、幼有所養」的友善環境。

國防部今會勘同意撥地，台中市議員楊正中（中）要求市府要馬上動起來規畫。圖／楊正中議員提供
國防部今會勘同意撥地，台中市議員楊正中（中）要求市府要馬上動起來規畫。圖／楊正中議員提供

國防部 楊瓊瓔 台中市

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