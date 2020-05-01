台中精華區七期 居民的活動中心卻破舊不堪遭批

台中市惠來里位在西屯的七期，是富商名流集中精華區，人口激增也成全市第一大里，但現有活動中心空間僅30坪，建物還是眷村改建所遺留，老舊不堪；今國防部會勘後同意撥用160坪社教用地，讓惠來里有座「像樣的」活動中心。

今天上午由立委楊瓊瓔邀集，市議員楊正中、惠來里長廖慶麟都到場，與國防部政治作戰局、中市民政局會勘後，同意軍方將「惠來厝段104-7地號」無償撥用給台中市政府。

楊瓊瓔立委指出，依民政局統計資料，位在七期的惠來里，人口數近年大增，已高達近1萬9千人，但人口如此密集、里內活動盛行，活動中心使用率頻繁，現有惠來里活動中心卻很狹窄老舊，不敷使用。