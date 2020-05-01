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影／台中機場湧誇張人潮搶購免稅品 民眾擔憂群聚感染
五一連假首日，今天上午台中機場湧入誇張人潮，民眾大排長龍，但不是要搭機，而是要搶購免稅商品，民眾表示，「排隊人潮真的超誇張，還是會擔憂群聚感染。」
台中機場昨日起連3天特賣，昨天和今天上午11時至晚上8時，開放免稅商品讓民眾搶購，5月2日上午11點到下午3時。共開放3天。
台中機場外今早已出現車潮，機場的停車場全被停滿，排隊等待進入的車潮絡繹不絕。
上千民眾湧進台中機場，有民眾昨日沒領到號碼牌，今日再來排隊，他說，「看到這麼多人潮真的很擔心，根本很難保持安全距離」，儘管擔憂，但仍繼續排隊想搶便宜。
免稅商品共分4區，其中精品包包區不到15分鐘就已發完號碼牌，其他特賣區也約半小時即額滿，工作人員趕緊廣播已發完號碼牌，要民眾別再排隊；另也舉牌提醒室內應保持1.5公尺安全距離，進入特賣區也須量體溫。
不過人潮太多，有民眾說，排隊人潮真的好誇張，因為連假，人潮甚至比昨日還要多，只好戴口罩，並保持安全距離，避免群聚感染。
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