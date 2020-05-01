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影／五一連假 合歡山停車場爆滿、武嶺人潮如同菜市場
五一連假今天開始，合歡山武嶺上午湧進大批遊客，武嶺、遊客服務中心和小風口停車場全都爆滿，武嶺更是擠進遊客搶著拍照，因為擔心影響車流和交通安全，仁愛警分局也增派警力到合歡山疏導車輛，並提醒遊客戴口罩、保持社交安全居離。
合歡山高山杜鵑花季即將開始，今天上午有不少遊客上山，雖然杜鵑花仍未開放，但看到藍天白雲仍讓遊客直說「到了山上心情就是好」。到了上午11時，上山遊客更是絡繹不絕，昆陽、武嶺、服務中心、小風口等停車場全都爆滿，還有遊客將車停放路邊，交通更為壅塞，武嶺亭人潮一波波，遊客興奮拍照不少沒戴口罩、擠在一起更如同菜市場。
南投縣風景區管理所長張昭貴表示，為了降低群聚感染風險，五一連假將採人流管制，清境農場上限值為7400人，清境高空觀景步道上限值為2000人丶溪頭自然敎育園區上限值為4400，如達上限值即實施人流管制，日月潭則以停車場數量達5成時實施管制。
不過，合歡山人潮熱鬧景象，並沒有複製到南投縣其他風景區、遊樂區，因為今天學生和公務人員沒放假，遊樂區遊客並不多，九族文化村、杉林溪上午都只有500名遊客入園，清境農場和高空觀景步道也都只有數百人，距離人流管制7400、2000人都有明顯落差。清境風景區商家，看著合歡山車流不少，遊客卻是過門而不入，也相當無奈。
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