影／五一連假 合歡山停車場爆滿、武嶺人潮如同菜市場

五一連假今天開始，合歡山武嶺上午湧進大批遊客，武嶺、遊客服務中心和小風口停車場全都爆滿，武嶺更是擠進遊客搶著拍照，因為擔心影響車流和交通安全，仁愛警分局也增派警力到合歡山疏導車輛，並提醒遊客戴口罩、保持社交安全居離。

合歡山高山杜鵑花季即將開始，今天上午有不少遊客上山，雖然杜鵑花仍未開放，但看到藍天白雲仍讓遊客直說「到了山上心情就是好」。到了上午11時，上山遊客更是絡繹不絕，昆陽、武嶺、服務中心、小風口等停車場全都爆滿，還有遊客將車停放路邊，交通更為壅塞，武嶺亭人潮一波波，遊客興奮拍照不少沒戴口罩、擠在一起更如同菜市場。

南投縣風景區管理所長張昭貴表示，為了降低群聚感染風險，五一連假將採人流管制，清境農場上限值為7400人，清境高空觀景步道上限值為2000人丶溪頭自然敎育園區上限值為4400，如達上限值即實施人流管制，日月潭則以停車場數量達5成時實施管制。