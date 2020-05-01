五一連假首日 台中高美濕地木棧道上午人潮少

因應疫情，台中高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人。五一連假首日，今日天氣雖然不錯，但早上遊客少，預估下午遊客較多，主要是來濕地欣賞夕陽美景。

台中市海岸資源漁業發展所長吳建威表示，高美濕地木棧道開放需依每天潮汐時間，今天早上8時開放，但中午前人潮不多，約1、200人，未超過上限900人，預估下午人數較多。

陳姓遊客說，今天連假首日，且已經5天零確診，海邊風大又空闊，相對也比較安全，因此把握好天氣出門走走。

高美濕地木棧道今年4月11日起進行人流管制措施，由於前兩周假日造訪高美濕地的人數均超過千人，更有兩周假日達到管制上限900人，巡守員立即封鎖入口並管制人流。五一連假首日，台中市長盧秀燕今日下午將到現場視察，呼籲民眾遵守管制措施，降低群聚感染風險。