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五一連假來了 進入彰化縣八大藝文館室務必做到三件事

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣最新開展的長源醫院鹿港歷史影像館展出常民生活紀實，進入參觀一定要做到量體溫、佩戴口罩、手部清潔這三件事。圖／文化局提供
彰化縣最新開展的長源醫院鹿港歷史影像館展出常民生活紀實，進入參觀一定要做到量體溫、佩戴口罩、手部清潔這三件事。圖／文化局提供

五一連假來了，自覺被悶壞的您要去哪裡走走？如果對藝文有興趣，彰化縣文化局提醒您，進入各館室和參與活動，務必做到三件事：量體溫、佩戴口罩、做好手部消潔。

文化局長張雀芬說，依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今年4月22日修正COVID-19（武漢肺炎）因應指引─公眾集會，進入活動場所及參加活動集會期間，建議所有參加者與工作人員全面配戴口罩，文化局籲請進入彰化縣文化局各館室及參與活動的民眾務必配戴口罩。

彰化縣所屬館室包括彰化縣立圖書館、彰化縣立美術館、員林演藝廳、南北管音樂戲曲館、福興穀倉、工藝展覽館（原鶴棲別墅）、北斗郡守官舍（228暨人權紀念館）、臺語文創意園區等，五一連假期間各有展覽和活動，民眾進出應配合體溫量測，若有發燒、咳嗽等狀況，請勿入館，此外，應遵守衛生及咳嗽禮節，落實手部清潔。

文化局 口罩

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