五一連假來了 進入彰化縣八大藝文館室務必做到三件事
五一連假來了，自覺被悶壞的您要去哪裡走走？如果對藝文有興趣，彰化縣文化局提醒您，進入各館室和參與活動，務必做到三件事：量體溫、佩戴口罩、做好手部消潔。
文化局長張雀芬說，依據嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今年4月22日修正COVID-19（武漢肺炎）因應指引─公眾集會，進入活動場所及參加活動集會期間，建議所有參加者與工作人員全面配戴口罩，文化局籲請進入彰化縣文化局各館室及參與活動的民眾務必配戴口罩。
彰化縣所屬館室包括彰化縣立圖書館、彰化縣立美術館、員林演藝廳、南北管音樂戲曲館、福興穀倉、工藝展覽館（原鶴棲別墅）、北斗郡守官舍（228暨人權紀念館）、臺語文創意園區等，五一連假期間各有展覽和活動，民眾進出應配合體溫量測，若有發燒、咳嗽等狀況，請勿入館，此外，應遵守衛生及咳嗽禮節，落實手部清潔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言