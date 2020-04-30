和美農民稻田夾雜種玉米 一年3期收益佳

彰化縣和美稻田面積廣，但近來吃米人口不如以往，農糧署鼓勵稻農也能轉種雜糧作物，和美農會農事小組長陳榮生近年在一期稻作期間種玉米，整年度共有3期玉米和稻作收成，收益不錯，和美農會家政班成員今天到玉米田裡採玉米，並在農會門口前現煮現賣，大受歡迎。

和美農會總幹事張進益說，鎮內一期稻作有1千多公頃，雜糧作物則以胡麻為多，也有黑豆作物，有的品質好還可以自產自銷，有的作物仍受限銷售通路，但為符合國內消費習慣及便利性，仍鼓勵國產雜糧多元化加工。