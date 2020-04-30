和美農民稻田夾雜種玉米 一年3期收益佳
彰化縣和美稻田面積廣，但近來吃米人口不如以往，農糧署鼓勵稻農也能轉種雜糧作物，和美農會農事小組長陳榮生近年在一期稻作期間種玉米，整年度共有3期玉米和稻作收成，收益不錯，和美農會家政班成員今天到玉米田裡採玉米，並在農會門口前現煮現賣，大受歡迎。
和美農會總幹事張進益說，鎮內一期稻作有1千多公頃，雜糧作物則以胡麻為多，也有黑豆作物，有的品質好還可以自產自銷，有的作物仍受限銷售通路，但為符合國內消費習慣及便利性，仍鼓勵國產雜糧多元化加工。
陳榮生這幾年將部分稻田在農曆過年後改種玉米，5月陸續收成，6月在種下稻作直到10月份收成，一年等於前後期種玉米中間種稻米，他以友善土地方式種植，加上品質好，每年的收益與年種2期稻相比並不差，和美農會家政班成員將採收回來的玉米在農會門口銷售，增加產品曝光度，也吸引農民跟進。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言