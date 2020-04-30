「蔥媽媽」林宣蓁是婦女創業楷模 彰化縣長王惠美大推

母親節前夕，彰化縣長王惠美拜訪自創「蔥媽媽」品牌的創辦人林宣蓁，聽取她從自製食品到擴展為生活百貨電商平台的經歷，希望有志創業的婦女都能參考，為自己撐起一片天。

林宣蓁當了7年全職媽媽，照顧過敏兒的孩子，等子女上小學，她重返職場，一路努力工作當上主管，為兼顧家庭，她用自家廚房創業，以做給家人吃的角度包水餃、做抓餅，美味可口受歡迎，擴大到網路行銷成為生活百貨電商平台，她一度資金不足，變賣結婚金飾過難關。

林宣蓁表示，蔥是家庭必備食材，就像媽媽，平凡卻重要，她自創品牌「蔥媽媽」，堅持以愛做給所愛的人吃得安心和健康，創業過程當然有艱辛，為了家人也為了讓好產品分享給更多人，這一切很值得。

王惠美表示，設在北斗鎮的「蔥媽媽」電商平台產品品質和價值兼顧，變成家庭主婦和家庭的最愛，就是經營功力所在，提供很好範例給想要從事電商銷售產品的朋友。