南投三大遊樂區苦撐 整月沒看到一台遊覽車

南投縣有泰雅、九族、杉林溪三大遊樂區，但自疫情爆發後，業者表示全都面臨人潮變少的難處，海拔最高的杉林溪，透露今年新冠肺 炎疫情以來，根本沒有遊覽車上山，以往花季一個月有6、7萬人，今年4月只剩1萬，上周交通部長林佳龍前來邀集全國遊樂區業者座談時，業者大家唯一的心聲，就是不要放無薪假，期待疫情早日過去。

杉林溪遊樂區表示，園區有著各種奇花異草及自然森林芬多精景觀，過去每天都有50、60部大型遊覽車載來團客，加上台灣好行帶來的自由行散客，來到山上進行森呼吸外，還能賞楓賞花賞星星，但以最近的牡丹花季來說，園區中的2萬多棵牡丹花怒放、爭奇鬥艷的景象，過去一個月都帶來6、7萬的遊客入園，但今年只有1萬餘人，而且整月未見到一輛遊覽車。

面對縣府訂出3500人的人流總量上限數字，杉林溪喊苦外，以往同樣是遊客滿滿的九族文化村，自今年櫻花季後，入園遊客更是急速下跌，4月掉到只剩1萬5000人，經理黃瑞奇說，平日100多人，假日6、7百人，和單日人流上限1.5萬相比，差距太大，雖各種促銷方案一再提出，最近還推警義消救援人員及醫護、抗疫人士專案，祭出「二人同行、一人免費」最優專案，都只期望五一連假及5、6月會造成的人潮回流的景象。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，觀光旅宿業者大多願意配合防疫，以泰雅渡假村來說，遊樂區經營成本高，都不希望因為疫情破口無法經營，所以大家對防疫都小心翼翼，除要求戴口罩、量體溫以酒精消毒，連座位也都安排梅花座，甚至為了控制人數，會請遊客調整旅遊時間，遊樂區另外再給優惠回饋，都是為了讓觀光業能持續經營。