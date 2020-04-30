快訊

打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

台中州廳修繕後用途再起爭議 文化局：會再聽民意

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達（中）、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃，在網路上發起《台中州廳市民決定連署宣言》。圖／台中市議員黃守達提供
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達（中）、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃，在網路上發起《台中州廳市民決定連署宣言》。圖／台中市議員黃守達提供

台中市長盧秀燕拒絕台中州廳交由文化部「代管」30年，民進黨議員黃守達與公民團體要求「重啟討論」修復後的古蹟再利用，市府不能一意孤行，並發起《台中州廳市民決定連署宣言》已超過1300人實名連署，要求盧市府立即回應訴求。

文化局長張大春表示，市府重視台中州廳修繕計畫，也尊重民意，去年9月28日已邀市民、民代、學者專家開會徵詢各界意見，也深知「活化州廳」牽一髮動全身，須審慎評估。目前定期跨局處會議，針對再利用方向通盤討論，短期內維持辦公使用，延續歷史意義。

台中州廳修復工程預計2022年底完工，目前的網路連署活動、各界對於州廳轉型均提出建議，文化局說將虛心聆聽各方意見，會再辦多場座談會、說明會廣徵意見做規劃參考。

議員黃守達表示，市長盧秀燕以地方民意為由，拒絕文化部方案，決定繼續作為官舍，決策過程只開過一次說明會，正當性不足，市民當然不能接受，台中州廳具文資保存、促進舊城發展雙重意義，需公民參與，不能任憑盧一意孤行。

公民代表、台中市生活願景協進會蘇承璞表示，台中州廳古蹟活化一案從前市長胡志強推動BOT飯店案擱置後，直到前市長林佳龍與國美館合作，規畫成為「國美二館」才重現活化曙光。盧市府在修復後用途未明之前，應廣納意見討論，勿讓政治凌駕於民意。

長期關懷文資議題的建築師謝文泰說，所謂地方民意核心訴求是「活化舊城、帶來人潮、振興經濟」，州廳作為美術館或是辦公廳舍，只是不同人對於盼望帶來人潮的不同想像而已，未來用途必須建立在廣徵各界聲音，邀領域專業人士獻策形成活化規範，再委託專業者執行。

國民黨議員李中說，前市長林佳龍時和文化部簽備忘錄（MOU），規畫做「國美二館」並由中央代管30年，也未經過討論，是一人決策，連一次說明會都沒辦過。

李中說，台中州廳是台中市財產，「中央代管」也需經市議會同意，公民團體顯然兩套標準。盧已辦過一次說明會，若不能當作是民意，公民團體能代表280萬市民意見？呼籲乾脆舉辦「全市公投」。

台中州廳給中央代管的面積7800坪，現在內政部不動產交易實價查詢，看似沒落的台中市中區土地，一坪都成交都50萬以上，等於台中州廳地價值4億元。地方反彈很大主因是「文化部補助1.29億元修繕，可代管30年」，換算之下等於每坪僅1.6萬元「賤租」給中央，每年租金1坪551元，每坪月租45.9元。

台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達（左）、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃，在網路上發起《台中州廳市民決定連署宣言》。圖／台中市議員黃守達提供
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達（左）、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃，在網路上發起《台中州廳市民決定連署宣言》。圖／台中市議員黃守達提供
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃。圖／台中市文化局提供
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃。圖／台中市文化局提供
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕決定台中州廳未來繼續當作辦公廳舍，民進黨市議員黃守達、公民團體認為，不應拒絕文化部重建台灣藝術史計劃。記者喻文玟／攝影

台中市 文化部 修復

延伸閱讀

公民團體連署重啟討論台中州廳規畫 市府：會參考

國中會考將舉行 盧秀燕視察試場防疫措施

影／國中教育會考防疫高規格 盧秀燕到第一線看演練

影／國中會考即將登場 盧秀燕：防疫超前部署 加嚴加密

相關新聞

南投三大遊樂區苦撐 整月沒看到一台遊覽車

南投縣有泰雅、九族、杉林溪三大遊樂區，但自疫情爆發後，業者表示全都面臨人潮變少的難處，海拔最高的杉林溪，透露今年新冠肺 ...

五一連假來了 鹿港老街被警示今起連續消毒

五一連假來臨，交通部觀光局提出全台234個熱點人潮警示，彰化縣鹿港老街與天后宮商圈、田尾公路花園夜市列入，鹿港鎮公所今天...

口罩遮慈母臉和幸福笑容 彰縣模範母親拍私房照

母親節將屆，為了防止新冠肺炎疫情擴散，各級政府和團體取消公開表揚模範母親活動，改為到府贈送匾額和賀喜，拍下全體戴口罩的合...

提前部署防治蟻災 竹山自製螞蟻餌劑全鎮發送

現在控制災情都要超前部署，為避免往年夏天雨季後螞蟻肆虐農村，竹山鎮公所將再製作螞蟻溶劑2萬2000瓶，下周起全鎮進行發送...

中市新社、石岡巨峰葡萄農損 現金救助申請到5月11日

今年3月冷氣團來襲，造成台中市新社及石岡區巨峰葡萄遲發性損傷，經台中市府農業局會同行政院農委會台中區農業改良場及農糧署勘...

影／1968南投人流正常 武嶺遊客絡繹不絕興奮比YA

五一連假明天開始，交通部1968各風景熱區、熱點今天都顯示正常，南投縣黃姓觀光業者說，這樣比較符合實際狀況，免得遊客過度...

影／國中會考即將登場 盧秀燕：防疫超前部署 加嚴加密

台中市長盧秀燕今天早上前往惠文高中考場，巡視有關教育會考防疫整備情形，實地模擬演練考試當日量測體溫動線、熱像儀測試、考場...

影／疫情影響生意掉9成 清水時代影城明天起歇業二個月

新冠肺炎疫情影響很多行業，台中市清水時代影城明天起歇業，預計歇業二個月，視疫情再決定提前或延後營業，業者說，疫情影響太大...

疫情期間！彰化消費申訴暴增2.5倍 網購口罩詐騙多

新冠肺炎期間，彰化縣消保官收到民眾申訴案件暴增2.5倍，其中以口罩、酒精等防疫物品爭議以及旅遊、婚宴訂金退訂等糾紛最多，...

農家孝子中區技能競賽爭光 二林工商5學生挑戰全國賽

第50屆全國技能競賽中區賽共有46項職類、898名選手參賽，國立二林工商學生王宗成等6名學生平時認真求學，賽前密集練習，...

彰化達人摘荔枝椿象卵片 兩月賺10萬

時機歹歹，摘取荔枝椿象卵片也可發小財。彰化縣府為防治荔枝椿象，每片5元收購荔枝椿象卵片，兩個月來，彰化縣芬園鄉出現一位摘取達人，個人就繳了約兩萬片，可進帳約10萬元，是目前全縣的冠軍。

曾1天關懷60居檢 第一線防疫尖兵辛苦了

台中市至昨天居家檢疫人數922人，防疫工作滿百日以來，最辛苦的莫過於第一線里長、里幹事。台中律師公會和台中市會計師公會昨合捐1000副護目鏡、1050盒身障愛心餅乾給第一線里長及里幹事，幫助弱勢身心障礙者生計，也體貼第一線防疫人員辛勞。

熱門新聞

全國最年長醫師謝春梅辭世 半個多月前還在看診

很扯！ 高雄這個五一防疫「熱點」已停業很久了

急難紓困發1-3萬 桃竹苗3縣市掛蛋 僅竹市核發4人

影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

逢新冠疫情反而更旺 彰化高鐵特定區標地得款17億多元

新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。