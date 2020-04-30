台中州廳修繕後用途再起爭議 文化局：會再聽民意

台中市長盧秀燕拒絕台中州廳交由文化部「代管」30年，民進黨議員黃守達與公民團體要求「重啟討論」修復後的古蹟再利用，市府不能一意孤行，並發起《台中州廳市民決定連署宣言》已超過1300人實名連署，要求盧市府立即回應訴求。

文化局長張大春表示，市府重視台中州廳修繕計畫，也尊重民意，去年9月28日已邀市民、民代、學者專家開會徵詢各界意見，也深知「活化州廳」牽一髮動全身，須審慎評估。目前定期跨局處會議，針對再利用方向通盤討論，短期內維持辦公使用，延續歷史意義。

台中州廳修復工程預計2022年底完工，目前的網路連署活動、各界對於州廳轉型均提出建議，文化局說將虛心聆聽各方意見，會再辦多場座談會、說明會廣徵意見做規劃參考。

議員黃守達表示，市長盧秀燕以地方民意為由，拒絕文化部方案，決定繼續作為官舍，決策過程只開過一次說明會，正當性不足，市民當然不能接受，台中州廳具文資保存、促進舊城發展雙重意義，需公民參與，不能任憑盧一意孤行。

公民代表、台中市生活願景協進會蘇承璞表示，台中州廳古蹟活化一案從前市長胡志強推動BOT飯店案擱置後，直到前市長林佳龍與國美館合作，規畫成為「國美二館」才重現活化曙光。盧市府在修復後用途未明之前，應廣納意見討論，勿讓政治凌駕於民意。

長期關懷文資議題的建築師謝文泰說，所謂地方民意核心訴求是「活化舊城、帶來人潮、振興經濟」，州廳作為美術館或是辦公廳舍，只是不同人對於盼望帶來人潮的不同想像而已，未來用途必須建立在廣徵各界聲音，邀領域專業人士獻策形成活化規範，再委託專業者執行。

國民黨議員李中說，前市長林佳龍時和文化部簽備忘錄（MOU），規畫做「國美二館」並由中央代管30年，也未經過討論，是一人決策，連一次說明會都沒辦過。

李中說，台中州廳是台中市財產，「中央代管」也需經市議會同意，公民團體顯然兩套標準。盧已辦過一次說明會，若不能當作是民意，公民團體能代表280萬市民意見？呼籲乾脆舉辦「全市公投」。