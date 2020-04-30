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影／中市打擊校園登革熱今邀17大學推防治3箭

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府有鑑於去年大學校園發生登革熱群聚，今天在中興大學邀集中部17所大專院校與醫事公會代表等，宣誓打擊登革熱。記者趙容萱／攝影
台中市政府有鑑於去年大學校園發生登革熱群聚，今天在中興大學邀集中部17所大專院校與醫事公會代表等，宣誓打擊登革熱。記者趙容萱／攝影

登革熱即將進入流行期，台中市政府有鑑於去年大學校園發生登革熱群聚，今天在中興大學邀集中部17所大專院校與醫事公會代表等，宣誓打擊登革熱，台中市衛生局提出「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等校園登革熱防治3箭，呼籲市民持續落實「巡倒清刷」4步驟，一同消滅登革熱。

疾管署統計資料顯示，台中市前年登革熱病例數全國最多，共152例，去年降到70例，其中1例本土病例，今年截至4月27日，5例都是境外移入個案。

台中市衛生局指出，台中市去年1例本土病例發生在大學校園，大學校園內因為腹地廣大，易有死角造成積水容器堆積外，也常見樹洞暗溝或大型樹葉等天然孳生源，加上大專院校國際交流頻繁，都較容易有校園登革熱疫情發生的風險。

台中市衛生局長曾梓展說，今年市府推動校園登革熱防治3箭，第一箭為「環境管理」，定期及寒暑假開學前進行孳生源巡檢與清除丶成立稽查學生志工隊，或展開勞作教育；第二箭為針對流行季前丶寒暑假

前旅遊及海外志工團丶外籍師生初次及返鄉再入境進行「衛教宣導」；第三箭則為「師生健康監測」學校應建立具國外旅遊史師生的健康監測機制，如有疑似症狀要儘速協助就醫以免登革熱疫情在校園內擴散。

曾梓展指出，特別感謝中興大學昆蟲糸專業團隊多年來持續參與台中市登革熱防治工作，並提供專業建議，另外也擴展專業到新北市執行蚊媒密度監測。衛生局今年將與中興大學合作辨理「大專院校登革熱防治工作坊」，提升台中大專院校防治技能。

中興大學校長薛富盛說，中興大學去年配合政府登革熱防治工作，成立緊急防疫工作小組，持續到今日，從事防疫教育、培訓、校園巡視等防疫作為，也是中部17所大專院校第一個在校園內布置誘卵桶，來偵測病媒蚊可能風險的學校，這些經驗值得與大家分享。

今天的打擊登革熱宣誓活動上，也展示校園常見病媒蚊幼蟲、成蟲及誘卵桶、誘殺桶等環境防治工具。國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術研究員黃旌集博士說，新冠肺炎疫情會使登革熱病例下降，但現在首要工作是把登革熱病媒蚊控制好，避免疫情擴散。

黃旌集指出，病媒蚊埃及斑蚊分布在嘉義布袋以南，白線斑蚊全台都有，台中傳播的病媒蚊是白線斑蚊，二者習性不同，埃及斑蚊較為敏感，叮的人只要動一下就飛起來，通常要吸四到五人的血才會吸飽，白線斑蚊吸一個人的血就會吸飽，傳播風險不同，所以南部的登革熱疫情比較嚴重。

中興大學國際農業中心主任黃紹毅博士說，透過在校園內裝設誘卵桶，調查校園內病媒蚊分布，調查發現學生實習培養植物，樹洞，或化糞池、水溝不通等處易孳生病媒蚊，透過數據鎖定目標，加強滋生源清除，減少蚊子數量。

台中市政府有鑑於去年大學校園發生登革熱群聚，今天在中興大學邀集中部17所大專院校與醫事公會代表等，宣誓打擊登革熱。記者趙容萱／攝影
台中市政府有鑑於去年大學校園發生登革熱群聚，今天在中興大學邀集中部17所大專院校與醫事公會代表等，宣誓打擊登革熱。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展說明，「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等校園登革熱防治3箭。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展說明，「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等校園登革熱防治3箭。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展說明，「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等校園登革熱防治3箭。記者趙容萱／攝影
台中市衛生局長曾梓展說明，「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」等校園登革熱防治3箭。記者趙容萱／攝影

登革熱 衛生局 病媒蚊

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