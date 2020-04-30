五一連假來了 鹿港老街被警示今起連續消毒

五一連假來臨，交通部觀光局提出全台234個熱點人潮警示，彰化縣鹿港老街與天后宮商圈、田尾公路花園夜市列入，鹿港鎮公所今天先派員針對廟口、老街公共區域消毒，接下來連假也安排每天晚上在人潮散去做消毒工作，彰化未被標註熱點的花壇鄉虎山岩近來因金針花季，周末也湧進人潮，管理人員嚴陣以待，將落實人流管制。

鹿港鎮清潔隊上午針對鹿港廟口商圈及老街的消毒，許志宏表示，新冠肺炎疫情興起，在地進香活動銳減，鹿港鎮旅遊人潮大幅滑落，近期隨著疫情的逐漸趨穩，遊客雖逐漸增多，但比起往昔逢週休假日就人潮滾滾的盛況，仍有相當差距。

許志宏也說，鹿港老街特色是巷道狹窄彎曲，人潮一多很難保持安全距離，店家及民宿業者都很期盼旅遊回春，被交通部列為警示點不會埋怨，當務之急仍要落實防疫，引導顧客戴口罩，勤洗手，及用酒精消毒雙手等，連假3天的夜間店家打烊時，也會在老街等人潮熱點消毒，讓鎮民及遊客安心，民眾也可透過手機App來了解人潮分布現況。

鹿港清潔隊在連假前一天，先在鹿港廟口、老街消毒。記者林敬家／攝影

虎山岩金針花季 採人流管制

花壇鄉虎山岩是彰化近期最熱門景點之一，上萬朵金針花海吸引各地遊客，上星期日預計一天就有1萬多人到園區賞花，網友認為該處才是最應該警示的景點， 虎山岩管委會主委黃慈啟說，虎身巖寺周遭面積大，主要是花園的道路狹小，明天將安排2人駐守在單一出入口管制人流，一次放行20到50人，人潮有出才有進，避免遊客全擠在賞花區。

花壇分駐所長陳和順說，為管制車流，已設置200支交通錐，避免狹小路段被臨停，五一連假在虎山巖寺廣場往花壇方向可雙向通行，廣場以上會疏導往139線大彰路方向離開，減少會車而造成塞車的情形。