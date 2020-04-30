連5天零確診! 前50名入住「武陵」農場優惠500元

前進武陵(諧音：50)農場！繼昨日創下首次連4天零確診後，今日繼續「+0」，武陵農場為慶祝保持零確診記錄，特推出「50武陵」訂房優惠專案，民眾預訂5月5日至5月31日房間，前50名入住優惠500元，1人限訂1間。

武陵農場表示，為歡慶連續5天零確診，提供訂房者5月份住房優惠，於4月30日下午3點開放網路訂房預訂5月5日至5月31日房間，前50名訂房者即給予入住時500元優惠折扣，1人限訂1間。

新冠肺炎疫情持續延燒，各行各業叫苦連天，武陵農場也為辛苦的醫護人員推出住宿優惠專案；因農場地幅寬闊，身處山林之間，天然的避暑勝地，吸收大自然的芬多精，可以保持絕佳的社交距離，盼以高山美景、鳥語花香、燦爛的陽光、藍天白雲來療癒疏緩大家緊繃的身心，為台灣打氣加油，走出疫情陰霾。