口罩遮慈母臉和幸福笑容 彰縣模範母親拍私房照

母親節將屆，為了防止新冠肺炎疫情擴散，各級政府和團體取消公開表揚模範母親活動，改為到府贈送匾額和賀喜，拍下全體戴口罩的合照，許多模範母親的家庭引以為憾，要求不戴口罩拍露臉照片，部分鄉鎮長從善如流摘下口罩拍「私房照」給模範母親家庭留念。

中央流行疫情指揮中心建議停辦室內100人以上的活動，模範母親表揚大會符合這項停辦建議，縣政府和各鄉鎮的首長改為到府探訪，跟各個模範母親家庭合影留念。很多模範母親家庭反映，戴口罩拍照是為了現在做好防疫，放大照片掛在客廳，雖有「那一年新冠肺炎流行」的歷史意義，但口罩遮住模範母親慈祥面龐和全家幸福笑容，實在不好看。

溪湖鎮長黃瑞珠接受模範母親家庭的建議，先拍戴口罩的官版照片，再拍全體摘下口罩的私房照片，不公開，送給模範母親家庭留念。黃瑞珠把今年餐會的經費換成每位模範母親3000元禮券，加上她與鎮代會主席、鎮農會總幹事落款的匾額和鎮民代表、里長等人的禮物，一併送到模範母親家庭。