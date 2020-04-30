弘光科大學生網路防疫問答活動 趣味選項加深防疫觀念

弘光科技大學環境與安全衛生工程系系學會舉辦「環安日」活動，設計有趣遊戲關卡，宣導系上課程及愛地球的知識，今年受到新冠肺炎疫情影響，取消以往大型群聚活動方式，改以趣味線上機智問答，舉辦「環安日、地球日及防疫宣導」活動，讓全校師生多瞭解對抗病毒的方法，更自行分裝乾洗手，今天當贈品送出，為防疫盡一份心力。

活動總召唐英禮說，系學會每年4月22日地球日前後，舉辦「環安日」活動，考量到疫情，及敦睦艦隊確診官兵曾在沙鹿、清水地區有活動史，為了保護自己也保護別人，又能達到活動目的，今年改辦網路線上活動，因此，設計了10個題目，利用網路宣傳方式，讓同學直接掃QR CODE便可以線上答題。

唐英禮表示，10個題目多與防疫對抗病毒有關，只要答對8題以上，便可以憑著截圖領取乾洗手。這次，準備了700瓶乾洗手，由同學自己分裝、貼標籤，今天活動截止日當天發送，為了讓大家加深防疫觀念，特別設計有趣的答案選項，另外，為了感謝學校防疫人員幫忙量體溫、貼辨識貼紙的辛勞，也分送乾洗手幫大家加油打氣。

題目第一題先問：「世界地球日幾號？」接下來問：「大家搭公車要戴口罩嗎？防疫期間可以到處亂跑嗎？4月22日起口罩每14天可以買幾個？洗手步驟為何？防疫期間入境要在家隔離幾天？防疫期間最好待在那裡？新冠狀病毒的英文是什麼？室內空間需保持幾公尺的社交距離？」