疫情衝擊西瓜外銷 中市企業認購4噸西瓜助農民
西瓜進入盛產季節，卻因疫情影響外銷，為支持在地農民，中龍鋼鐵公司發起認購行動，共認購4噸西瓜贈送客戶及地方鄰里。台中市府農業局表示，為照顧農民生計，市府正積極拓展多元行銷通路，感謝企業善盡社會責任，盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業幫助農民度過難關。
台中市府農業局表示，台中西瓜栽培面積430公頃，主要種植在大甲溪、大安溪、大肚溪旁河川砂地，產區在龍井、大肚、清水等地，栽培品種以小玉、金蘭、新蘭西瓜為主，因甜度高、肉質纖細、汁多可口，深受消費者喜愛。
因疫情衝擊，影響農產品行銷通路，中市府積極拓展多元通路，並獲企業支持，由中龍鋼鐵公司與龍井區農會合作認購西瓜。
龍井區農會總幹事林裕議說，中龍鋼鐵公司除認購約4噸西瓜之外，也協助農會推廣農民使用益菌肥，降低稻草露天燃燒造成的空氣汙染，並提供花卉種子，在休耕農田期間種植油菜花或波斯菊，美化環境。
農業局表示，為減少瓜田鼠害，同時顧及環境保育及綠色循環，龍井農會今年開始以黑翅鳶幫忙抓老鼠，農友利用人工棲架，輔助黑翅鳶在田區停留、俯衝刁起田間老鼠，減少農藥使用，栽種出的西瓜也會貼上產銷履歷標章，安全又健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言