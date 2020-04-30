國中會考將舉行 盧秀燕視察試場防疫措施

109年國中會考將於5月16日到17日舉行，台中市長盧秀燕今天前往市立惠文高中考場視察防疫措施時表示，各考場務必「超前部署、加嚴加密」，全力維護考生健康。

中投區國中教育會考今年由國立中興大學附屬高級中學承辦，分排安排考生在33個考場應試，正值新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，盧秀燕上午由教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋陪同，前往台中市立惠文高中考場視察防疫措施，同時慰勞試務工作人員的辛勞。

盧秀燕表示，國中會考是考生的人生大事，教育局與各承辦考場的學校務必做到滴水不漏，因應防疫期間，今年考生家長不得陪考，不過考場皆特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並備有休息區供考生考前準備及老師陪考休息，全力讓考生安心應考。

盧秀燕指出，各考場均「超前部署、加嚴加密」，考區已配置遠紅外線熱像儀，所有人員進入考場前必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。

她說，依據中央規定，每間備用試場以安排5名考生為上限，並拉開座位間距，同時開啟冷氣及門窗，維持通風。

教育局表示，今年中投區國中教育會考報考人數共3萬2088人，全國試務會考量到考場需保持門窗打開，可能會對英文聽力測驗產生干擾，影響測驗公平性，因此，今年英語聽力測驗將暫停施測，請考生務必注意相關考試規定，備考期間請避免出入人潮擁擠的地方，以最好的健康狀態應考。