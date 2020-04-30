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提前部署防治蟻災 竹山自製螞蟻餌劑全鎮發送

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
夏季是螞蟻的繁殖季節，竹山鎮民聞蟻色變，在家中、車上都可以見到螞蟻。本報資料照片
夏季是螞蟻的繁殖季節，竹山鎮民聞蟻色變，在家中、車上都可以見到螞蟻。本報資料照片

現在控制災情都要超前部署，為避免往年夏天雨季後螞蟻肆虐農村，竹山鎮公所將再製作螞蟻溶劑2萬2000瓶，下周起全鎮進行發送，讓每戶民眾能提早備戰，進行全面滅蟻大戰。

鎮長陳東睦表示，進入雨季也是螞蟻開始肆虐的季節，在家中、車上都可以見到螞蟻，公所為了幫忙滅蟻，最近都在請專家研擬方法，去年竹山鎮不少民眾聞蟻色變，向鎮公所請求協助，但螞蟻藥到7月才開始發送，今年提前4月中下旬，公所及清潔隊人員開始進行螞蟻藥製作。

陳東睦說，今年超前部署提早製作螞蟻藥溶劑，3月底先請各里幹事進行裡別需求調查，之後也特別請鎮內關懷據點長者幫忙張貼螞蟻藥罐貼紙，為了更方便民眾使用，公所事先將藥劑製成溶劑，讓民眾拿到後就可以打開使用，強調此藥劑並非強效藥，大約3周才可以見效，提醒大家，避免藥劑會凝結，因此建議3天就要換藥劑。

公所考量到目前竹山有2萬餘戶，因此預計要製作2萬2000瓶螞蟻溶劑，陳東睦強調，避免有優先順序問題，發送作業將統一5月初進行發送，屆時鎮民就可以拿到螞蟻餌劑，使用前一定要搖均勻，再將餌劑倒入前容器中，之後再將器皿放到螞蟻行徑路線處，就完成餵食手續，共同來防治螞蟻。

夏季是螞蟻的繁殖季節，竹山鎮民聞蟻色變，在家中、車上都可以見到螞蟻。本報資料照片
夏季是螞蟻的繁殖季節，竹山鎮民聞蟻色變，在家中、車上都可以見到螞蟻。本報資料照片

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