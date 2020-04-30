聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市新社、石岡巨峰葡萄農損 現金救助申請到5月11日
今年3月冷氣團來襲，造成台中市新社及石岡區巨峰葡萄遲發性損傷，經台中市府農業局會同行政院農委會台中區農業改良場及農糧署勘查，確認損害率達救助標準，農委會公告為現金救助地區，救助額度每公頃9萬元，請受災農民即日起至5月11日向區公所提出申請。
農業局表示，因受3月低溫影響，造成巨峰葡萄受精不良，陸續發生落花情形，屬遲發性天然災害。經聯繫新社及石岡區公所查報損害情況後陳報中央，獲農委會公告為辦理巨峰葡萄現金救助地區，新社及石岡區合法農田栽培的巨峰葡萄園，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助。
請受災農民即日起至5月11日止，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，並應檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言