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中市新社、石岡巨峰葡萄農損 現金救助申請到5月11日

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
今年3月冷氣團來襲，造成台中市新社及石岡區巨峰葡萄遲發性損傷。圖／台中市府農業局提供
今年3月冷氣團來襲，造成台中市新社及石岡區巨峰葡萄遲發性損傷。圖／台中市府農業局提供

今年3月冷氣團來襲，造成台中市新社及石岡區巨峰葡萄遲發性損傷，經台中市府農業局會同行政院農委會台中區農業改良場及農糧署勘查，確認損害率達救助標準，農委會公告為現金救助地區，救助額度每公頃9萬元，請受災農民即日起至5月11日向區公所提出申請。

農業局表示，因受3月低溫影響，造成巨峰葡萄受精不良，陸續發生落花情形，屬遲發性天然災害。經聯繫新社及石岡區公所查報損害情況後陳報中央，獲農委會公告為辦理巨峰葡萄現金救助地區，新社及石岡區合法農田栽培的巨峰葡萄園，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助。

請受災農民即日起至5月11日止，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，並應檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。

農委會 農民 台中市

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