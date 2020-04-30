中市新社、石岡巨峰葡萄農損 現金救助申請到5月11日

台中市至昨天居家檢疫人數922人，防疫工作滿百日以來，最辛苦的莫過於第一線里長、里幹事。台中律師公會和台中市會計師公會昨合捐1000副護目鏡、1050盒身障愛心餅乾給第一線里長及里幹事，幫助弱勢身心障礙者生計，也體貼第一線防疫人員辛勞。

2020-04-29 23:49