影／1968南投人流正常 武嶺遊客絡繹不絕興奮比YA

五一連假明天開始，交通部1968各風景熱區、熱點今天都顯示正常，南投縣黃姓觀光業者說，這樣比較符合實際狀況，免得遊客過度緊張，但1968設定參數是以中華電信手機用戶為主，市占率約四成，其他機用戶是否在熱區無法呈現，準確率仍待檢驗，建議南投縣政府比照台中市在熱門風景區架設監視器，呈現人流實際狀況，提供遊客參考。

南投縣觀光處表示，熱門旅遊景點架設監視器，縣政府因為經費有限仍做不到，目前只有公路總局的即時影像系統，有合歡山、日月潭潭等景點實況，建議中央以這個公路總局系統為基礎，增加各景點的即時影像，讓民眾掌握人流，再判斷是否出遊。

清境陳姓民宿業者說，清境因是知名景點，清明連假東部、南部熱門風景區人潮爆量，中央疫情指揮中心發佈警訊，清境也受到影響，住宿率大幅滑落，住宿率僅一到二成。清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，清明連假5月1日住宿率稍有回升，還有6成、但2日就掉到4成、3日剩一到二成，雖然業績大幅滑落，但業者都能共體時艱，努力做好防疫措施，給遊客安全的旅遊環境，希望撐過疫情難關。

而今天1968今天顯示南投遊客人數正常，但合歡山因為高山杜鵑即將開花，有不少遊客上山，但包括武嶺、松雪樓等都不再1968的範圍，但以公路總局的即時路況影像來看，上午武嶺人潮不少，還有遊客對著監視鏡頭興奮拍照。