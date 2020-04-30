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疫情期間！彰化消費申訴暴增2.5倍 網購口罩詐騙多

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
新冠肺炎期間，彰化縣消保官收到民眾申訴案件暴增2.5倍，口罩、酒精等防疫物品爭議都有。報系資料照
新冠肺炎期間，彰化縣消保官收到民眾申訴案件暴增2.5倍，口罩、酒精等防疫物品爭議都有。報系資料照

新冠肺炎期間，彰化縣消保官收到民眾申訴案件暴增2.5倍，其中以口罩、酒精等防疫物品爭議以及旅遊、婚宴訂金退訂等糾紛最多，疫情期間民眾網購機率也提高，彰化縣警察局統計近期與疫情相關詐騙案件以口罩消費問題最多，截至目前至少有15件，從幾百塊到上萬元都有，幾乎都透過臉書交易。

疫情之初防疫物資消費糾紛多，其中有網路上出現台酒酒精300ml兩瓶賣400元，高出實際價格2、3倍，被質疑在疫情期間哄抬價格；但彰化縣政府消保官林秀蓮也說，政府徵用代售的口罩目前賣5元，有消費者申訴許多連鎖藥局甚至醫院旁的販賣機口罩價格超過10元等，經查有些藥局賣的並非醫療級口罩，進銷價格上並無問題，販賣機口罩價格也長期固定，這些都沒有哄抬價格的問題。

現在也有旅遊、婚宴因疫情暫緩產生的消費糾紛，林秀蓮說，許多消費者認為疫情嚴峻取消契約應全額退費，但目前中央疫情指揮中心並未宣布停止所有活動，必須回歸看契約內容，若需要退訂，雙方依約定的退款比例。

彰化縣警察局也統計今年以來民眾因詐騙報案有330件，其中透過網路詐騙有270件，佔總數8成以上，彰化縣刑大二組組長藍芳欽說，縣內詐欺案件仍以假投資、假網購以及假冒親友手法居多，許多是透過網路不實訊息取信網友詐取錢財，疫情期間也有網友在網路上買口罩，但付完錢後沒收到貨也找不到賣家，也有消費者收到的貨品竟是衛生紙，目前醫療用口罩仍為政府徵用，網路上賣口罩的訊息消費者要特別當心。

口罩 疫情

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