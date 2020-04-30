農家孝子中區技能競賽爭光 二林工商5學生挑戰全國賽

第50屆全國技能競賽中區賽共有46項職類、898名選手參賽，國立二林工商學生王宗成等6名學生平時認真求學，賽前密集練習，分別獲得3個職類第二名、兩個職類第四名和一個職類佳作，為學校爭光，也為自己鋪出保送升學的大道。

榮獲CNC車床銀牌的王宗成，家住大城，經常利用課餘時間協助家裡的農事，每逢採收季，無論課業有多麼繁重，他都會到田裡幫父母採收花椰菜、小黃瓜等農作物，送到西螺果菜市場批售或到市場幫父母販售，在師長眼裡，王宗成是個懂事又上進的孩子。指導王宗成的教師陳建志說，王宗成的專業科目能力強又願意吃苦，去年12月參加工科技藝競賽榮獲金手奬，這次得到中區賽銀牌，努力終有豐碩收穫。

榮獲門窗木工職類第2名的黃啟尹是伸港子弟，雖然圖學及空間能力非常好，練習過程中仍有撞牆期，一度想要放棄，因父母支持和自己不服輸，鼓起勇氣繼續練習。他說，選手之路孤獨煎熬，他傻傻地在老師指定的訓練內容反覆練習，不知道會不會成功，曾有一學期只回家兩次，只為完成自己設定的成品水準，能在中區賽得獎，沒有喜悅，心裡想著接下來要更努力。

「專注在哪裡？成就就會在哪裡。」二林工商校長劉玲慧說，學生獲得佳績固然是苦練、勤練、天天的結果，也要感謝彰化慧德刀具總經理葉紹男、清水心源工業董事長陳本泓贊助刀具、奬學金以鼓勵偏鄉學生，希望得獎學生再接再厲，在全國賽發光發熱。