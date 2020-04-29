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逢新冠疫情反而更旺 彰化高鐵特定區標地得款17億多元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天（29日）辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，仍標脫13筆土地，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬，標脫率達32％。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天（29日）辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，仍標脫13筆土地，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬，標脫率達32％。照片／彰化縣政府提供

儘管新冠肺炎疫情對房市影響不明，但彰化縣政府今天（29日）辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，仍標脫13筆土地，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬，標脫率達32％，地政處副處長陳麗梅說，這是歷次標售成績最好的一次，顯見彰化高鐵特定區前景看好。

縣府地政處指出，這次公告標售田中鎮高鐵段461地號等42筆土地，雖處新冠肺炎防疫期間，但彰化高鐵特定區區位良好，價格合理，吸引投資人進場投標，住宅區土地有多人搶標情形，投標封共有19封，共標脫13筆土地。

至於最受矚目的標的位在中央氣象局田中氣象站教育園區附近的第二種產業專用區，單筆面積達2.6838公頃，總價8億5079萬餘元，每坪達10萬4000元，得標的廠商的是台中的一家機械公司，符合低汙染要求；住宅區共有12筆，標售情況最熱烈，底價每坪約9萬元，最高的一筆標到9萬9000元。

地政處副處長陳麗梅說，此次標售狀況良好，主要是彰化高鐵特定區區內道路均已開通，除原有大社路、斗中路連通田尾鄉、北斗鎮外，東彰快速道路林厝交流道連接田中高鐵站讓彰化、南投地區來往更方便，吸引了中央氣象局前往闢建田中氣象站教育園區、彰化基督教醫院投資興建，此外旅館區及住宅區也有民眾陸續建築開發，逐漸帶動區內建設，後市看好，前景可期。　

陳麗梅說，由於廠商設廠需地殷切，加上彰化高鐵特定區交通便利等優勢，預期將來的產業專用區的標售狀況會更搶手。

彰化縣政府今天（29日）辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，仍標脫13筆土地，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬，標脫率達32％。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天（29日）辦理彰化高鐵特定區區段徵收土地標售，仍標脫13筆土地，面積為5.9797公頃，共標得地價款17億4604多萬，標脫率達32％。照片／彰化縣政府提供

高鐵 新冠肺炎 氣象局

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