護岸老舊破損又惡臭 王惠美視察要求改善工程如期完工

為免汛期造成淹水，彰化縣長王惠美今天下午到田中鎮、社頭鄉視察卓乃潭排水、排水、清水岩排水等工程進度，工程預計今年10月底前完工，王惠美也指示水資處確實監督承包廠商施工品質，以保障當地民眾生命財產安全。

「田中鎮卓乃潭排水（東閔路旁）等護岸改善及清疏工程」經費150萬元，「社頭鄉清水岩排水（南勢巷下游段）護岸改善及清疏工程」經費350萬元，改善老舊砌石護岸破損問題，有助於防治汛期暴雨大水氾濫。

今天還有田中鎮長洪麗娜、社頭鄉長劉錦昌、縣議員蕭如意、蕭淑芬、鄭俊雄、水資處長陳詔慶等人陪同視察。

王惠美說，看到卓乃潭排水上游，確實如民眾反映護岸老舊失修且有惡臭，一有大水容易崩塌，因此縣府撥付經費給鎮公所進行338公尺護岸加強及370公尺清疏，希望儘速完成，讓排水更順暢、兩岸環境更好，也希望鄉親能共同監工，讓工程品質與進度在大家監督下更完美。