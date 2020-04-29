快訊

269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

員林獅子會捐鼓風式噴霧車 防疫消毒、荔枝椿象防治

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作。記者林宛諭／攝影
國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作。記者林宛諭／攝影

國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作，員林市長游振雄說，公所除了收到捐贈噴霧車，上月福寧宮也捐贈消毒車進行全市消毒，顯示民間力量一起支持公部門投入防疫工作。

國際獅子會300-C3區員林獅子會今天在員林市公所前舉行捐贈儀式，員林獅子會會長林恩詮說，受新冠肺炎影響許多活動取消，因此獅子會決定捐出價值35萬元的自走鼓風式噴霧車協助防疫消毒工作，日後也能協助病蟲害防治工作。

游振雄說，去年員林獅子會發起「520我愛您燈亮計畫」，認養員林市路燈，第52屆會長林恩詮個人率先認養52盞路燈後，全體獅兄們熱烈響應共募集認養到520盞路燈，今年獅子會再度投入社會公益捐出噴霧車，也讓員林市防疫工作做了一項利器。

因應新冠肺炎疫情，員林市公所清潔隊啟動全市防護消毒作業，針對學校、公共區域、市場等處加強環境消毒，自3月23日起將陸續進行全市41里環境消毒工作，目前已完成7成消毒工作。

清潔隊長黃吉城說，民眾也應加強配合防疫工作，最近發現有些民眾會隨手亂丟 口罩，呼籲民眾更應發揮公德心，將不要的口罩丟入垃圾桶中，如隨身攜有酒精或消毒劑噴罐者，可先噴灑廢口罩後再丟入垃圾桶，最好是帶回家裝入垃圾袋後再交給垃圾車收運處理，以避免亂丟口罩造成防疫破口。

國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作。記者林宛諭／攝影
國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作。記者林宛諭／攝影

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

她開心分享「櫻花粉紅口罩」 網友歪樓誤以為是衛生棉

領口罩到全聯享5大貼心服務 用PX Pay還幫你付運費

高市公園遊憩設施每天消毒3次 韓國瑜緊盯工務單位落實

雇主要求煮飯前用酒精消毒 外傭一開火雙手著火燙傷

相關新聞

護岸老舊破損又惡臭 王惠美視察要求改善工程如期完工

為免汛期造成淹水，彰化縣長王惠美今天下午到田中鎮、社頭鄉視察卓乃潭排水、排水、清水岩排水等工程進度，工程預計今年10月底...

影／台中里長柔情攻勢！讓抵抗居家檢疫青年變志工

台中市至今天統計居家檢疫人數922人。新冠肺炎疫情爆發滿百日，最辛苦莫過於第一線里長、里幹事。台中律師、台中市會計師「雙...

南投市139縣道是熱門路線 兩旁巷道卻藏「犁田」陷阱

南投市八卦路139縣道是熱門觀光路線，吸引單車族和重機車友兜風，但八卦路沿線巷道狹窄又是陡坡，路面含排水溝落差達50公分...

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

時機歹歹，摘取荔枝椿象卵片也可以發小財。彰化縣政府為防治荔枝椿象，以每片5元收購荔枝椿象卵片，兩個月來，彰化縣芬園鄉出現...

幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」

疫情發生到現在已屆滿100天，豐原醫院日前收到一群幼兒園小朋友送來的卡片，卡片上用注音符號寫下對醫師、護理師的祝福，還畫...

台中北屯高齡35年4.6米木龍橋 啟動大改造拓寬為6.6米

台中市建設局啟動木龍橋改善工程，將原本僅4.6米的單車道拓寬為6.6米雙車道，工程預計今年7月完工。市長盧秀燕今天感謝台...

南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在防疫風險高，南投醫院兒科醫師黃劭威是防疫第一線人員，他的父親黃君韜知道醫護人員辛苦又危險，...

龍井西瓜滯銷 中龍鋼鐵要員工和協力廠加碼購

新冠肺炎疫情影響，不僅餐飲服務業生意受衝擊，連帶也讓台中市龍井區盛產的小玉西瓜嚴重滯銷。在龍井設廠的中龍鋼鐵公司上午除了...

延宕13年 台中14期重劃年底交地

延宕13年的台中市14期市地重劃，今年底終於可交地，地政局長吳存金表示，14期達標，地政局媒合100多筆零散的土地，取得其他地主同意換地，增加土地價值符合民眾期望。另有200多名所有權人還不滿意配地，地政局續以個案處理。

欣彰田中整壓站又引爆抗爭 整地違規被停工

欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會表達反對，昨天上午包商施工整地，自救會員50多人到場抗議，雙方對峙兩個半小時，縣政府建設處以違反申請施工項目為由下令停工，欣彰撤走挖土機，抗議行動暫告結束。

彰化鐵路高架化 府會要陳情：中央全額埋單

彰化鐵路高架化案喊了20多年，每逢選舉都是熱門話題，彰化縣政府總算提出「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，卻幾度被中央退回補充資料，更由於總經費達399.46億元，縣府需自籌89.26億元，縣府昨天向縣議會提專案報告時，縣議員認為縣府難以負擔，決議要求府會一起到交通部陳情，要求由中央全額負擔，王惠美表示同意。

創世草屯院捐款銳減一半 南投郵局帶頭捐尿布

社福機構近期因疫情取消多數活動，不僅無法勸募，更因曝光度大減，募款收入也下滑，南台中家扶、彰化華山減少1成至4成不等，創世草屯院更暴減逾5成，連尿布錢都成重擔，南投郵局昨伸援捐尿布，更發起「一路郵您」公益捐款活動。

熱門新聞

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

「因疫情陷困」急難紓困發3萬元 桃園核發仍掛蛋

台南白河石斛蘭瀑布 花況大爆發

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。