員林獅子會捐鼓風式噴霧車 防疫消毒、荔枝椿象防治

國際獅子會300-C3區員林獅子會今天捐贈給員林市公所一輛自走鼓風式噴霧車，將用於防疫消毒和荔枝椿象病蟲害等噴藥防治工作，員林市長游振雄說，公所除了收到捐贈噴霧車，上月福寧宮也捐贈消毒車進行全市消毒，顯示民間力量一起支持公部門投入防疫工作。

國際獅子會300-C3區員林獅子會今天在員林市公所前舉行捐贈儀式，員林獅子會會長林恩詮說，受新冠肺炎影響許多活動取消，因此獅子會決定捐出價值35萬元的自走鼓風式噴霧車協助防疫消毒工作，日後也能協助病蟲害防治工作。

游振雄說，去年員林獅子會發起「520我愛您燈亮計畫」，認養員林市路燈，第52屆會長林恩詮個人率先認養52盞路燈後，全體獅兄們熱烈響應共募集認養到520盞路燈，今年獅子會再度投入社會公益捐出噴霧車，也讓員林市防疫工作做了一項利器。

因應新冠肺炎疫情，員林市公所清潔隊啟動全市防護消毒作業，針對學校、公共區域、市場等處加強環境消毒，自3月23日起將陸續進行全市41里環境消毒工作，目前已完成7成消毒工作。