影／台中里長柔情攻勢！讓抵抗居家檢疫青年變志工

台中市至今天統計居家檢疫人數922人。新冠肺炎疫情爆發滿百日，最辛苦莫過於第一線里長、里幹事。台中律師、台中市會計師「雙師」公會合捐1000副護目鏡、1050盒身障愛心餅乾給第一線里長，幫助弱勢身心障礙者生計，也體貼第一線防疫人員辛勞。

台中市29區有625里、300多名里幹事，市長盧秀燕和法制局長李善植、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源向第一線里長們致意，她貼心一一唱名出席的里長，稱呼他們「里長頭」，感謝他們是城市的「小尖兵」、「守護者」。

台中律師公會理事長黃幼蘭說，他們選擇5家庇護工廠愛心餅乾，幫助相對弱勢的身心障礙者生計，希望物資能讓防疫人員補充體力。報稅季即將到來，台中市會計師公會理事長蕭珍琪也藉此呼籲市民，在家或辦公室多利用「網路申報」。

「有人想吃喜餅！」「還有居家檢疫者委託代購食材！」台中市南屯區南屯里長林秋潭說，最高紀錄曾一天同時有60名居家檢疫者要關懷。印象最深刻是一名24歲從國外留學返台的青年，媽媽去住親友家，兒子住家裡，要被隔離14天心情躁動，他每天打3通電話關心安撫，曾被罵「不要再打了」。

林秋潭在他隔離1周後問他，14天後最想吃什麼？檢疫者說「想吃喜餅」，他馬上買一盒送上。到了第10天晚上比較晚致電關心，這名青年說：「我一直在等里長電話，不然睡不著」，14天隔離期滿主動跑到里辦公室，願意協助當志工。

南區國光里長陳雅惠還發生過被居家檢疫關懷對象「摔泡麵」，也遇過需檢疫14天的民眾「委託代購」蔬菜、水果。曾有里幹事三更半夜被從國外返台的市民call到社區「救援」，因他被社區管委會拒絕返家，里幹事協助溝通、消毒環境。

台中市「物資包」、「關懷包」幾乎都是民政局區里行政科的公務員逐一分裝，基層同仁說，有時忙不過來、裝到手軟有替代役或地方自治科的同事來協助。