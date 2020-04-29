生活體驗融入課程 二林高中夫妻獲獎成杏壇佳話

彰化縣二林高中教師劉淑如日前獲得國中組Super教師獎，因劉淑如先生蔡慶鴻去年也獲頒師鐸獎，夫妻先後獲獎成為佳話；劉淑如說，先生得獎，激勵她將生活體驗融入課程。

彰化縣109年度Super教師獎日前公布得主，在彰化縣立二林高級中學擔任國中部國文科教師的劉淑如獲獎，而也在二林高中擔任數學科教師的劉淑如先生蔡慶鴻，去年則是拿下師鐸獎，夫妻兩人先後得獎，也在校園成為佳話。

劉淑如教課方式在學生眼中相當多元，雖然教的是國文，不過她卻把桌遊融入課程，也陪學生一起跑步；劉淑如今天接受媒體聯訪時說，自己教國文，先生教數學，先生去年得獎後讓她注意到，先生的學生在上課時都很認真和投入，因此讓她開始思考改變自己的教學方式。

劉淑如說，改變教學方式從改變自己做起，她和先生喜歡爬山、跑馬拉松等戶外活動，因此便把這些生活體驗融入課程中，讓學生對課程產生興趣；像她發現學生不愛運動，為了激勵大家一起跑步，她每天留下來陪學生運動，從一名學生，到一整個班級都參與，讓奮發向上的精神擴散到全班，很多教學的問題也都迎刃而解。

劉淑如也提到，有時為讓學生了解國文課內容，她會設計桌遊，讓課文不只是單純的文字而已，學生也藉由遊戲和討論了解內容；她有時也會和學生分享好書，希望學生從書中學習到正向人生觀。

二林高中校長黃洲海接受媒體聯訪時說，包括劉淑如老師在內，學校已經有好幾名老師獲得師鐸獎以及Super教師獎，老師們積極投入教學，也是學生之福。