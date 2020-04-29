五一連假出遊保持距離 清境日月潭列重點勸導區

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，南投縣政府今天表示，五一連假將派員到清境、溪頭、日月潭勸導遊客保持社交距離，縣內各風景區也會實施人流總量管制。

國內連續4天新冠肺炎零確診，但疫情仍未歇，面對五一連假即將到來，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，五一連假期間，民眾不論外出或在家，心情一定要放輕鬆，但不可「大解放」，可輕鬆、但不鬆懈，保持社交距離、仍要勤洗手、戴口罩。

南投縣風景區管理所人員今天到轄內風景區了解防疫整備情形，並說明人流管控措施。所長張昭貴說，五一連假預期有不少人潮湧入各風景區，為避免成為防疫破口，縣府配合中央政策落實人流管制。

張昭貴表示，交通部觀光局通知全國各收費風景區提出園區人流總量管制上限數值，並隨時通報，若達上限值即實施管制，調控進出園區遊客人數，降低群聚感染風險。

張昭貴說，非收費風景區如日月潭，以停車場作為人流管控指標，若停車數達全部一半，就會發布警示提醒民眾，並疏導前往其他風景區；若是收費景點如清境農場、清境高空觀景步道、溪頭自然教育園區，達總量上限即實施人流管制。

他進一步指出，連假期間將會同衛生局、警察局派員到清境、溪頭、日月潭等風景區，勸導遊客保持社交距離，也請業者在入口處張貼宣導海報，並請民眾盡量戴口罩，縣轄收費管理風景區也會定時廣播提醒民眾，及不定時入園宣導。

南投市猴探井遊憩區配合防疫政策，限制入園人數同時最多150人，南投市長宋懷琳說，猴探井遊憩區「天空之橋」屬於戶外景點，歡迎民眾來踏青、到八卦山賞桐花，市公所也提供酒精，園內公共設施並每天消毒，也請民眾購票依地面標示距離排隊。