農村營造無障礙環境 水保局邀身障長輩遊南投

農委會水保局南投分局近年陸續輔導在地農村投入無障礙環境營造及五感手作體驗，融入食農教育、農事體驗、手作復健等友善元素，邀行動不便長輩或身障者家庭來南投農村旅遊。

防疫期間不去人擠人的風景區，行政院農業委員會水土保持局南投分局推出「跟著蝴蝶去旅行」13條特色遊程，帶領遊客暢遊日月潭周邊農村，昨天與今天也邀知名無障礙旅遊專家鄭淑勻體驗醃漬脆梅、做百香果醬、揉紅茶、茶染等主題式親子手作體驗。

水保局南投分局長陳榮俊今天說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，尤其行動不便長輩、身障者家庭要出門更是不易，南投分局近年輔導農村投入無障礙環境營造及五感手作體驗，近期也推出小家庭可預約的友善農村特色體驗遊程。

陳榮俊表示，農村特色遊程融入食農教育、農事體驗、手作復健等友善元素，行銷南投農村特色產業，更兼具教育意義，也讓民眾在防疫期間減輕生活壓力與緊張氣氛，民眾若想知道更多友善農村小旅行訊息，可到「9453友善旅人誌」無障礙旅遊網站查詢。

鄭淑勻說，對行動不便長輩或身障者家庭來說，能到大自然走走、體驗農村風情、品嘗在地特產，不僅是休閒旅遊，更是實現夢想。