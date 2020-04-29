快訊

台大校長管中閔懲戒案 審判長爆司法院長「打探」內情

不滿羅媽受攻擊 羅志祥靜默5天後首發聲

農村營造無障礙環境 水保局邀身障長輩遊南投

中央社 / 南投縣29日電

農委會水保局南投分局近年陸續輔導在地農村投入無障礙環境營造及五感手作體驗，融入食農教育、農事體驗、手作復健等友善元素，邀行動不便長輩或身障者家庭來南投農村旅遊。

防疫期間不去人擠人的風景區，行政院農業委員會水土保持局南投分局推出「跟著蝴蝶去旅行」13條特色遊程，帶領遊客暢遊日月潭周邊農村，昨天與今天也邀知名無障礙旅遊專家鄭淑勻體驗醃漬脆梅、做百香果醬、揉紅茶、茶染等主題式親子手作體驗。

水保局南投分局長陳榮俊今天說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，尤其行動不便長輩、身障者家庭要出門更是不易，南投分局近年輔導農村投入無障礙環境營造及五感手作體驗，近期也推出小家庭可預約的友善農村特色體驗遊程。

陳榮俊表示，農村特色遊程融入食農教育、農事體驗、手作復健等友善元素，行銷南投農村特色產業，更兼具教育意義，也讓民眾在防疫期間減輕生活壓力與緊張氣氛，民眾若想知道更多友善農村小旅行訊息，可到「9453友善旅人誌」無障礙旅遊網站查詢。

鄭淑勻說，對行動不便長輩或身障者家庭來說，能到大自然走走、體驗農村風情、品嘗在地特產，不僅是休閒旅遊，更是實現夢想。

身障者 食農教育 復健

延伸閱讀

1968爭議 南投業者：生意已不好被列入更一落千丈

連假全家體驗南投友善農村 動手學醃脆梅或揉茶

單側聽損民眾身障資格被排除 立委莊競程籲修改標準

南投信義鄉布農族七彩湖尋根 盼重建孫海橋

相關新聞

南投市139縣道是熱門路線 兩旁巷道卻藏「犁田」陷阱

南投市八卦路139縣道是熱門觀光路線，吸引單車族和重機車友兜風，但八卦路沿線巷道狹窄又是陡坡，路面含排水溝落差達50公分...

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

時機歹歹，摘取荔枝椿象卵片也可以發小財。彰化縣政府為防治荔枝椿象，以每片5元收購荔枝椿象卵片，兩個月來，彰化縣芬園鄉出現...

幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」

疫情發生到現在已屆滿100天，豐原醫院日前收到一群幼兒園小朋友送來的卡片，卡片上用注音符號寫下對醫師、護理師的祝福，還畫...

台中北屯高齡35年4.6米木龍橋 啟動大改造拓寬為6.6米

台中市建設局啟動木龍橋改善工程，將原本僅4.6米的單車道拓寬為6.6米雙車道，工程預計今年7月完工。市長盧秀燕今天感謝台...

南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在防疫風險高，南投醫院兒科醫師黃劭威是防疫第一線人員，他的父親黃君韜知道醫護人員辛苦又危險，...

龍井西瓜滯銷 中龍鋼鐵要員工和協力廠加碼購

新冠肺炎疫情影響，不僅餐飲服務業生意受衝擊，連帶也讓台中市龍井區盛產的小玉西瓜嚴重滯銷。在龍井設廠的中龍鋼鐵公司上午除了...

延宕13年 台中14期重劃年底交地

延宕13年的台中市14期市地重劃，今年底終於可交地，地政局長吳存金表示，14期達標，地政局媒合100多筆零散的土地，取得其他地主同意換地，增加土地價值符合民眾期望。另有200多名所有權人還不滿意配地，地政局續以個案處理。

欣彰田中整壓站又引爆抗爭 整地違規被停工

欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會表達反對，昨天上午包商施工整地，自救會員50多人到場抗議，雙方對峙兩個半小時，縣政府建設處以違反申請施工項目為由下令停工，欣彰撤走挖土機，抗議行動暫告結束。

彰化鐵路高架化 府會要陳情：中央全額埋單

彰化鐵路高架化案喊了20多年，每逢選舉都是熱門話題，彰化縣政府總算提出「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，卻幾度被中央退回補充資料，更由於總經費達399.46億元，縣府需自籌89.26億元，縣府昨天向縣議會提專案報告時，縣議員認為縣府難以負擔，決議要求府會一起到交通部陳情，要求由中央全額負擔，王惠美表示同意。

創世草屯院捐款銳減一半 南投郵局帶頭捐尿布

社福機構近期因疫情取消多數活動，不僅無法勸募，更因曝光度大減，募款收入也下滑，南台中家扶、彰化華山減少1成至4成不等，創世草屯院更暴減逾5成，連尿布錢都成重擔，南投郵局昨伸援捐尿布，更發起「一路郵您」公益捐款活動。

五一連假遊客若爆量 中市將關閉景點

台北市林森錢櫃KTV發生大火造成嚴重死傷，台中市長盧秀燕要求針對全市240家KTV加嚴查核。經發局長張峯源昨率隊突擊稽查，西屯路「銀櫃」合格，但「享溫馨」台中店部分消防設備不合格，須暫停營業。另為防疫考量，市府決定五一連假如遊客爆量，市府將關閉當地景點，降低疫情風險。

彰化6成學生參與尿篩 首輛反毒專車進校園擴大辦理

青少年沾染毒品問題嚴重，彰化縣每年擴大驗尿了解國高中學生是否施用或誤用毒品，連續3年平均每年有近6成學生在家長同意下參與...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

基隆望海藍帶鐵馬自行車道完工 無敵海景盡攬網美也愛

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。