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南投市139縣道是熱門路線 兩旁巷道卻藏「犁田」陷阱

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市八卦路和旁邊水溝落差大，常有居民騎單車、機車摔傷，南投縣長林明溱會勘後，要求工務處立刻改善。圖／南投縣政府提供
南投市八卦路和旁邊水溝落差大，常有居民騎單車、機車摔傷，南投縣長林明溱會勘後，要求工務處立刻改善。圖／南投縣政府提供

南投市八卦路139縣道是熱門觀光路線，吸引單車族和重機車友兜風，但八卦路沿線巷道狹窄又是陡坡，路面含排水溝落差達50公分，當地居民常因視線不良，騎車外出誤陷排水溝險象環生，南投縣長林明溱今天會勘八卦路686巷後，決定立刻改善路面落差，同時重鋪破損最嚴重路段，改善交通安全。

林明溱今天上午勘查南投市福山、漳和、內興、內新里的三條巷道及農路，除了路面與邊溝落差太大人車經過危險，有的路面龜裂破洞及路基淘空下陷，亟待整修重鋪；林明溱和工務處長陳錫梧會勘，同意動支340萬元經費由工務處儘速發包改善。

福山里長許惠菁說，八卦路686巷與八卦路銜接路段是陡坡，路面和排水溝落差最大超過50公分，里民常因視線不良開車或騎機車衝出路外，誤陷排水溝險象環生。

林明溱會勘文化路559巷，他說，自從工業路打通後，直通易經大學的559巷車流量大增，但長550公尺的路面坑坑洞洞崎嶇難行，有必要封層改善，縣府將動支約132萬元改善，縣議員張嘉哲議員也提供15萬元配合款支持。

至於中興新村五百戶後山楓仔坑農路，有不少路段基礎淘空，路面嚴重龜裂的狀況，林明溱也決定敲定動支160萬元，改善長約長500公尺的老舊路面。林明溱說，說，這條農路是許多農友外運農產的重要通道，縣府要設法維修養護確保通行安全。

南投市不少巷道、產業道路年久失修，嚴重龜裂、高低差，機車和單車不小心就「犁田」。圖／南投縣政府提供
南投市不少巷道、產業道路年久失修，嚴重龜裂、高低差，機車和單車不小心就「犁田」。圖／南投縣政府提供

林明溱 中興新村 單車

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