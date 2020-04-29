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商家就是「防暴站」 草屯49店建置家暴防治網

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影

近年家暴兒虐案件頻傳，南投縣草屯鎮御史社區為此投入家庭暴力社區預防工作，除巡迴各地宣導，去年更以在地美髮店為據點成立「社區防暴關懷站」，由店家關注顧客身心狀況，獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀表揚。

縣府社會處指出，我國家暴案件並未因「家庭暴力防治法」施行而滅絕，甚至不減反增，像南投縣去年家暴通報案件3153件，較前年的2811件，增加近350件，可見預防保護工作不能懈怠，縣府因此串連公所、社區和學校加入反暴力的行列。

其中，草屯御史社區接受縣府輔導，4年前就投入家庭暴力社區預防工作，並巡迴縣內各鄉鎮進行宣導活動，帶領全縣各社區共同響應反暴力，去年起更與亞洲大學社工系師生合作，廣邀草屯鎮美容美髮店和各式商家成立「社區防暴關懷站」。

亞洲大學社工系指出，過去多以社區或學校作為反家暴據點，後續研究也發現，並看準不少女性到美髮店、髮廊洗頭造型會邊做邊聊天，因此鎖定該特性跟地方社區合作，去年就由御史社區協助串連業者成為據點。

御史社區總幹事陳霓瑄說，相較於大學，社區協會更接地氣也熟悉店家，所以接洽以女性客群為大宗的美髮、美容或美甲店等設站多願響應加入，後續眼鏡行、服飾店等商家主動表達願設置「防暴站」，一年就有49家，交織出家暴防治網。

首澄／佐木眼鏡行簡姓店長說，曾有親友遭受家暴脅迫使他對該議題多有關注，且願成為「社區防暴關懷站」，除會留意顧客態度是否驚慌恐懼，甚至有無新、舊傷，透過聊天關心近況，釋出反家暴資訊，更讓對方知道防暴站也是通報管道。

為鼓勵更多商家參與，縣府社會處今贈感謝狀表揚草屯鎮內49個防暴站商家，處長林志忠說，家暴防治不能單靠縣府或社區，而是大家一起來，而草屯是全縣商家最多的市鎮，因此49站點其實還是不夠，盼之後能繼續增加，並擴及全縣。

南投縣草屯鎮御史社區發展協會去年與亞洲大學社工系合作，串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」，至今已有49店加入，交織出家暴防治網。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區發展協會去年與亞洲大學社工系合作，串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」，至今已有49店加入，交織出家暴防治網。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」獲商家響應參與，至今已增至49站，縣府今頒感謝狀並表揚參與店家。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮御史社區發展協會串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」，必要時透過觀察或聊天確認有無家暴狀況，並釋出反家暴資訊，並作為通報管道。圖／本報資料照
南投縣草屯鎮御史社區發展協會串聯當地商家成立「社區防暴關懷站」，必要時透過觀察或聊天確認有無家暴狀況，並釋出反家暴資訊，並作為通報管道。圖／本報資料照

家暴 社工

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