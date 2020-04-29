消防員經營臉書 民代批作秀消防局稱宣導防災

北市錢櫃KTV大火死傷慘重，各縣市消防救災效能引起關注。台中市議員批評，中市消防員除救災外還經營臉書粉絲專頁，本末倒置；消防局說，各分隊臉書經營自行決定並宣導防災。

台中市議會民進黨團今天在市議會8樓黨團召開記者會指出，台中市消防局要求各科室提出施政亮點，要求各大隊拍攝網路宣傳影片、設立臉書粉絲專頁，根本本末倒置。

民進黨團總召、市議員陳世凱表示，其他縣市消防單位都只使用一個臉書粉專，台中市政府卻要求各分隊、大隊都要成立粉專，共有61個粉專，若加上婦宣、義消等消防團體將近200個粉專，只為宣傳市長的政績。

市議員黃守達指出，基層反映，大部分同仁都沒有拍片剪片經驗，平時工作勞累卻要做職務以外的事。加強消防設備檢核、更新，才是重要工作，不要浪費心力在無謂的大外宣，「秀過頭只會討人厭」。

市議員王立任表示，將「捕蜂捉蛇」業務回歸農業局後，希望消防弟兄專職在救災工作，未料卻又得拍攝影片、經營臉書。市議員賴佳微要求，市府應補足消防弟兄的裝備。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇表示，接獲基層消防反映近來遭突然更改出勤假表造成不便。

消防局副局長戴峻焜表示，為防疫措施規劃勤務分流，讓勤務更有彈性的調派，避免消防分隊發生群聚感染，現試辦措施，同仁若有調整休假或其他排班需求，可向所屬單位主管說明。

台中市消防局指出，防疫期間，為避免外勤人員感染，居家訪視、災後訪視任務暫緩辦理，改採網路媒體宣導為主，將平日防火宣導工作拍攝影片上傳，不要求自拍影片的規格、細膩度，達到宣導的目的即可。

消防局表示，消防局臉書經營正在起步，文章內容為局本部人員負責製作，除宣導政令外也會分享救災人員英勇、感人、有趣的事蹟或防疫措施等資訊。分隊臉書經營由分隊自行決定，消防局並未要求。