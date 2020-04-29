台南推動設置稻草編工廠 善用稻草護大地

台南市去年利用稻草鋪裸露地50公頃，約只用了全市稻草量2%，除了部分被混入田中做肥料外，仍有許多稻草沒有使用而燒掉。為此，市府推動設置稻草編工廠，希望更有效利用稻草，友善大地並照護健康。

台南1期作稻米種植面積約1萬4000公頃，加上2期作，稻草量相當可觀。南市環保局空噪科長楊朝全說，雖然近年來積極推動「廢棄稻草循環再利用」，鼓勵業者在裸露工地鋪設稻草，但實際上用到的量仍是微乎其微；以去年為例，雖然鋪設50公頃，但所用的稻草量卻僅約2%，還有很大的努力空間。

楊朝全說，目前台南尚無稻草編工廠，因此從107年起輔導社區利用稻草稈編織成稻草蓆，提共給業者使用，到去年止總共做了約30公頃的量，不足的部分就由業者另到他縣市工廠購買。今年起與農業局合作，輔導有意願業者設置稻草編工廠。

農業局農務科長蘇信姿表示，台南市多數農友都會配合，1、2期稻作收成後，整地時會把稻草稈絞斷，和泥土混合作為有機肥料；只有部分因種植農作物的不同，以其他方式處理。蘇信姿說，稻作的收成量約等於稻草的重量，目前1分地稻草的價格約2至300元，為了有效利用稻草，正努力輔導業者設置稻草編工廠，目前已有業者表達意願，正努力促成。