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卡介苗用於防護新冠肺炎 彰縣加入哈佛研究

中央社 / 彰化29日電

美國哈佛大學將展開卡介苗對新冠肺炎防護效果的研究，彰化衛生局透過疾管署加入計畫，將找老人進行研究。衛生局說，彰化縣老人長照網路良好及有做大型健檢的經驗是其中關鍵。

根據媒體報導，有科學家發現，在這一波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中，有接種卡介苗的國家和沒有接種卡介苗的國家相比，感染率和死亡率較低，美國哈佛大學將展開全球性有關卡介苗是否對新冠肺炎有防護效果的研究，在台灣的部分是和彰化縣衛生局合作。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，哈佛大學這項研究是透過衛生福利部疾病管制署，3月找上衛生局參與研究計畫，葉彥伯說明，彰化縣長照網路基礎良好，加上曾辦過全縣性的大型健康檢查，像是肺功能、C型肝炎檢查等，都是彰化縣被選為合作對象的原因。

葉彥伯說，這項研究目前尚未正式展開，初步規劃將在彰化縣的老人養護中心尋找65歲以上且健康情形良好的長者，徵求1000到1500人參與研究；實驗將分為實驗組和對照組，一組接種卡介苗，另一組則施打安慰劑，等到新冠肺炎發生社區感染時再進行觀察和研究。

葉彥伯說，這項研究要趕在新冠肺炎社區感染前接種卡介苗，而且如果台灣防疫工作做的好，到年底也有可能沒有社區感染的情形，因此這項實驗的變數很多。

葉彥伯表示，挑選老人主要是因為台灣從1965年起開始推廣接種卡介苗，65歲以下的民眾有近9成打過，65歲到75歲約7成，75歲以上幾乎沒有打過，而卡介苗的防護效果可持續20到30年，幾乎都已失效，到時候實驗也會分成首次接種、追加接種以及不接種等組別，觀察防護效果。

衛生局 哈佛大學

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