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1968爭議 南投業者：生意已不好被列入更一落千丈

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府五一連假期間將安排警方和衛生人員到清境、日月潭、溪頭等三處景點，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。圖／南投縣政府提供
南投縣政府五一連假期間將安排警方和衛生人員到清境、日月潭、溪頭等三處景點，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。圖／南投縣政府提供

五一連假即將到來，交通部「1968」即時熱區、熱點人潮燈號資訊，準確性引起各界質疑，疫情指揮中心強調只是提供遊客參考，交通部長林佳龍表示要再增加100個熱點，但南投縣觀光業者說，只要被列入熱區、熱點，遊客因為恐慌心理，幾乎都取消行程，原本遊客就不多，希望中央不要再增列熱區，讓業者能有喘息機會。

交通部的1968APP在南投縣列出17個熱區、熱點，對於篩選標準為何，縣府和觀光業者都很納悶。南投縣觀光處說，他們向觀光局回報的重點熱區，包括清境、日月潭、溪頭等三大熱門風景區，1968卻列入鹿谷鄉麒麟潭、竹山市區、老街等遊客不多的地點。且同樣是溪頭風景線，遊客多的溪頭沒列入，更遠的杉林溪卻列入兩處，也讓人不解。

仁愛鄉清境民宿業者說，清明節連假遊客人數回升，但說成熱點後，遊客避之唯恐不及。交通部推1968是好意，但沒考慮到民眾都會有預期恐慌心理，雖是人潮燈號資訊，對遊客卻如疫情警訊，明明人潮不多，但一被列入大家就不敢上來。加上海軍敦睦艦隊上次在埔里暨大附中召回8名官兵隔離檢疫，更讓遊客認為大埔里地區有潛在風險，讓清境觀光雪上加霜，民宿住房率如果有2成就算不錯。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋說，觀光旅宿業者大多願意配合防疫，但希望政府在管控方式及配套上能有更細心精確。以泰雅渡假村來說，遊樂區經營成本高，都不希望因為疫情破口無法經營，所以大家對防疫都小心翼翼，除了戴口罩、量體溫以酒精消毒，連座位也都安排梅花座，甚至為了控制人數，會請遊客調整旅遊時間，遊樂區另外再給優惠回饋，都是為了讓觀光業能持續經營。

至於住宿也主打獨立空調和獨立小木屋、或改以露營為主，即使這樣也有只有周五、周六遊客較多，業者經營不易，但如果被列入觀光熱區、熱點，生意恐怕更一落千丈，希望政府再推行相關防疫措施能更精確，雖然只是增加幾個熱區，卻會影響許多觀光業和勞工生計。

南投縣觀光處表示，希望中央能說明1968的篩選標準，讓業者能夠理解並配合，五一連假，警方和衛生局、觀光處等都已經完成人流管制作業，連假期間會到清境、日月潭、溪頭等三處景點提醒遊客保持社交距離、戴口罩，一起做好防疫工作，確保健康。

南投縣政府五一連假期間將安排警方和衛生人員到清境、日月潭、溪頭等三處景點，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。圖／南投縣政府提供
南投縣政府五一連假期間將安排警方和衛生人員到清境、日月潭、溪頭等三處景點，提醒遊客保持社交距離、戴口罩，做好防疫措施。圖／南投縣政府提供

1968 溪頭 清境

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