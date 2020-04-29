用路人注意！台中豐富專案施工 兩路段4月30日起封閉

台中市政府推動的「豐富專案」位於中正路與豐原大道交會處，目前開發工程已進入尾聲，配合工程需要，4月30日至6月2日中正路兩側內車道封閉，豐原大道一段北向橋下車道及人行道也封閉，請用路人提前改道。

中市府地政局表示，此案施工期間預定自4月30日至6月2日，共34天。將於中正路施作中央分隔島拆除，封閉兩側內車道，車輛可改走一心路、社興路及成功路；另於豐原大道一段北向橋下車道施作銜接汙水管線，將封閉施工，請車輛改東向走一心路、社興路左轉成功路接中正路。

此外，配合工程，原行駛豐原大道一段捷順920路線公車配合改道，但不影響乘車站位；聯營12路及聯營700路則暫時取消忠勤新村的公車站位。