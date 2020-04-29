大安農會和新社農會共推 香菇滷肉搭配禮麵美味上市

台中市大安區農會今天午在飛天豬餐館舉辦大安農會和新社農會共同的香菇滷肉搭配禮麵上市，產品100%使用國產產銷履歷豬肉，挑選口感較好之五花肉部位切成絲狀來增加口感，搭配素有菇鄉之美譽的新社農會產銷履歷香菇，選用食材來源都農會品質保證的好食材。

製程中先以紅蔥頭爆香後加入五種中藥及黃金比例特調滷汁秘方，再經文火慢滷工序，無添加防腐劑，讓起鍋的香菇滷肉香味四溢，再淋上選用大安農會擁有得天獨厚的優異耕作環境，有產銷履歷的米飯上，帶點天然豬皮的黏稠感。