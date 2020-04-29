大安農會和新社農會共推 香菇滷肉搭配禮麵美味上市
台中市大安區農會今天午在飛天豬餐館舉辦大安農會和新社農會共同的香菇滷肉搭配禮麵上市，產品100%使用國產產銷履歷豬肉，挑選口感較好之五花肉部位切成絲狀來增加口感，搭配素有菇鄉之美譽的新社農會產銷履歷香菇，選用食材來源都農會品質保證的好食材。
製程中先以紅蔥頭爆香後加入五種中藥及黃金比例特調滷汁秘方，再經文火慢滷工序，無添加防腐劑，讓起鍋的香菇滷肉香味四溢，再淋上選用大安農會擁有得天獨厚的優異耕作環境，有產銷履歷的米飯上，帶點天然豬皮的黏稠感。
大安農會總幹事蔡建宗表示，因現代外食族越來越多，對於朝九晚五上班族或小家庭來說，選擇烹煮食材會以簡單、方便為優先選擇，農會這次推出滷味系列之香菇滷肉產品，雖是全台大街小巷隨處可見的傳統美食，但農會希望以來源透明的食材，製出簡單又美味的料理，簡單快速就可上桌的香菇滷肉。
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