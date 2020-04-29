快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

大安農會和新社農會共推 香菇滷肉搭配禮麵美味上市

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大安農會和新社農會今天共推香菇滷肉搭配禮麵美味上市。圖／大安農會提供
台中大安農會和新社農會今天共推香菇滷肉搭配禮麵美味上市。圖／大安農會提供

台中市大安區農會今天午在飛天豬餐館舉辦大安農會和新社農會共同的香菇滷肉搭配禮麵上市，產品100%使用國產產銷履歷豬肉，挑選口感較好之五花肉部位切成絲狀來增加口感，搭配素有菇鄉之美譽的新社農會產銷履歷香菇，選用食材來源都農會品質保證的好食材。

製程中先以紅蔥頭爆香後加入五種中藥及黃金比例特調滷汁秘方，再經文火慢滷工序，無添加防腐劑，讓起鍋的香菇滷肉香味四溢，再淋上選用大安農會擁有得天獨厚的優異耕作環境，有產銷履歷的米飯上，帶點天然豬皮的黏稠感。

大安農會總幹事蔡建宗表示，因現代外食族越來越多，對於朝九晚五上班族或小家庭來說，選擇烹煮食材會以簡單、方便為優先選擇，農會這次推出滷味系列之香菇滷肉產品，雖是全台大街小巷隨處可見的傳統美食，但農會希望以來源透明的食材，製出簡單又美味的料理，簡單快速就可上桌的香菇滷肉。

台中大安農會和新社農會今天共推香菇滷肉搭配禮麵美味上市。圖／大安農會提供
台中大安農會和新社農會今天共推香菇滷肉搭配禮麵美味上市。圖／大安農會提供

履歷 台大 外食

延伸閱讀

宜蘭農會保險箱傳監守自盜 農會人員：匪夷所思

保險箱金條失竊客戶無法證明存入 提告法院判農會免賠

保險櫃未遭破壞 樹林農會30多年前也曾發生離奇竊案

五結農會保險箱遭竊案情擴大 48支鑰匙遭動手腳6人受害

相關新聞

台中北屯高齡35年4.6米木龍橋 啟動大改造拓寬為6.6米

台中市建設局啟動木龍橋改善工程，將原本僅4.6米的單車道拓寬為6.6米雙車道，工程預計今年7月完工。市長盧秀燕今天感謝台...

1968爭議 南投業者：生意已不好被列入更一落千丈

五一連假即將到來，交通部「1968」即時熱區、熱點人潮燈號資訊，準確性引起各界質疑，疫情指揮中心強調只是提供遊客參考，交...

想賺外快？他靠摘荔枝椿象卵片就已賺到10萬元

時機歹歹，摘取荔枝椿象卵片也可以發小財。彰化縣政府為防治荔枝椿象，以每片5元收購荔枝椿象卵片，兩個月來，彰化縣芬園鄉出現...

幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」

疫情發生到現在已屆滿100天，豐原醫院日前收到一群幼兒園小朋友送來的卡片，卡片上用注音符號寫下對醫師、護理師的祝福，還畫...

南投醫院獲贈插管防護箱 背後有父親對醫師兒子的關懷

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在防疫風險高，南投醫院兒科醫師黃劭威是防疫第一線人員，他的父親黃君韜知道醫護人員辛苦又危險，...

龍井西瓜滯銷 中龍鋼鐵要員工和協力廠加碼購

新冠肺炎疫情影響，不僅餐飲服務業生意受衝擊，連帶也讓台中市龍井區盛產的小玉西瓜嚴重滯銷。在龍井設廠的中龍鋼鐵公司上午除了...

延宕13年 台中14期重劃年底交地

延宕13年的台中市14期市地重劃，今年底終於可交地，地政局長吳存金表示，14期達標，地政局媒合100多筆零散的土地，取得其他地主同意換地，增加土地價值符合民眾期望。另有200多名所有權人還不滿意配地，地政局續以個案處理。

欣彰田中整壓站又引爆抗爭 整地違規被停工

欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會表達反對，昨天上午包商施工整地，自救會員50多人到場抗議，雙方對峙兩個半小時，縣政府建設處以違反申請施工項目為由下令停工，欣彰撤走挖土機，抗議行動暫告結束。

彰化鐵路高架化 府會要陳情：中央全額埋單

彰化鐵路高架化案喊了20多年，每逢選舉都是熱門話題，彰化縣政府總算提出「彰化市鐵路高架化可行性研究報告」，卻幾度被中央退回補充資料，更由於總經費達399.46億元，縣府需自籌89.26億元，縣府昨天向縣議會提專案報告時，縣議員認為縣府難以負擔，決議要求府會一起到交通部陳情，要求由中央全額負擔，王惠美表示同意。

創世草屯院捐款銳減一半 南投郵局帶頭捐尿布

社福機構近期因疫情取消多數活動，不僅無法勸募，更因曝光度大減，募款收入也下滑，南台中家扶、彰化華山減少1成至4成不等，創世草屯院更暴減逾5成，連尿布錢都成重擔，南投郵局昨伸援捐尿布，更發起「一路郵您」公益捐款活動。

五一連假遊客若爆量 中市將關閉景點

台北市林森錢櫃KTV發生大火造成嚴重死傷，台中市長盧秀燕要求針對全市240家KTV加嚴查核。經發局長張峯源昨率隊突擊稽查，西屯路「銀櫃」合格，但「享溫馨」台中店部分消防設備不合格，須暫停營業。另為防疫考量，市府決定五一連假如遊客爆量，市府將關閉當地景點，降低疫情風險。

彰化6成學生參與尿篩 首輛反毒專車進校園擴大辦理

青少年沾染毒品問題嚴重，彰化縣每年擴大驗尿了解國高中學生是否施用或誤用毒品，連續3年平均每年有近6成學生在家長同意下參與...

熱門新聞

大量可用口罩被換掉銷毀 民眾勸不聽惹哭衛生所人員

連3天零確診 金門業者明免費請吃知名雪糕

屏東鄉鎮公所累爆！民眾搶「急難紓困」疑「好康道相報」

用過的口罩也要換？宜縣府宣布15萬片換完明暫停

影／抗疫100天又零確診 高雄地標亮燈向英雄致敬

又一座陸橋要消失 土城清水陸橋5月1日封金城路拆除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。