幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」

疫情發生到現在已屆滿100天，豐原醫院日前收到一群幼兒園小朋友送來的卡片，卡片上用注音符號寫下對醫師、護理師的祝福，還畫上可愛的圖案，讓醫護人員暖在心頭。

豐原醫院社工師陳佳妤表示，疫情發生至今，覺得院內醫護同事很辛苦，便詢問自己孩子就讀的幼兒園老師，能否讓班上小朋友畫幾張卡片送給醫護，沒想到學校響應熱烈。

豐原醫院余姓護理師說，自己的小孩曾送卡片給他，在職場上卻從未收過別的孩子送的卡片，這次收到70多張幼兒園小朋友做的祝福卡片蠻感動的，也非常謝謝小朋友。

幼兒園老師陳婉玉表示，告訴學生這次的疫情，醫生、護理師站在第一線辛苦防疫，因此要對醫護人員道謝，讓他們透過畫圖、寫注音符號，將心中的感謝之意送到醫護手中。

有小朋友在卡片上畫上口罩、鬱金香、彩虹等圖案，並用注音符號寫下「謝謝醫生叔叔阿姨，你們辛苦了，我愛你」等字樣表達感謝，謝謝他們的守護，讓他們可以在這段防疫期間，不用害怕病毒。