聽新聞
test
0:00 / 0:00
幼稚園孩童寫卡片向醫護致謝 「你們辛苦了，我愛你」
疫情發生到現在已屆滿100天，豐原醫院日前收到一群幼兒園小朋友送來的卡片，卡片上用注音符號寫下對醫師、護理師的祝福，還畫上可愛的圖案，讓醫護人員暖在心頭。
豐原醫院社工師陳佳妤表示，疫情發生至今，覺得院內醫護同事很辛苦，便詢問自己孩子就讀的幼兒園老師，能否讓班上小朋友畫幾張卡片送給醫護，沒想到學校響應熱烈。
豐原醫院余姓護理師說，自己的小孩曾送卡片給他，在職場上卻從未收過別的孩子送的卡片，這次收到70多張幼兒園小朋友做的祝福卡片蠻感動的，也非常謝謝小朋友。
幼兒園老師陳婉玉表示，告訴學生這次的疫情，醫生、護理師站在第一線辛苦防疫，因此要對醫護人員道謝，讓他們透過畫圖、寫注音符號，將心中的感謝之意送到醫護手中。
有小朋友在卡片上畫上口罩、鬱金香、彩虹等圖案，並用注音符號寫下「謝謝醫生叔叔阿姨，你們辛苦了，我愛你」等字樣表達感謝，謝謝他們的守護，讓他們可以在這段防疫期間，不用害怕病毒。
醫護人員看著一張張小卡片，心中滿滿感動，認為小朋友的卡片太可愛，並將70多張小卡片貼於醫院門診大門舞台設立留言加油站上，讓大家可以看見小朋友給的祝福，一起為防疫加油。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言