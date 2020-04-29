連假全家體驗南投友善農村 動手學醃脆梅或揉茶

連假不用去擠風景區，不如來南投逍遙體驗友善農村，全家一同動手醃漬脆梅、百香果醬、紅茶揉捻和烏龍茶染等，水保局南投分局整理推薦各種主題式親子手做體驗活動，讓五一勞動節期間，可以帶著家人到大自然走走、體驗農村風情，也是疫情期間最紓壓的休閒旅遊活動。

水保局南投分局表示，近年來陸續輔導在地農村投入無障礙環境營造及五感手作體驗設計，近期更攜手地方社區，推出小家庭也可以預約的友善農村特色體驗遊程，選定南投水里鄉上安、埔里鎮桃米、魚池鄉澀水、鹿谷鄉竹豐等社區，不但融入食農教育、農事體驗以及手作復健等，行銷南投農村特色產業，更兼具教育意義。

一場友善農村小旅行，讓民眾走進有機菜園親手摘蔬果、搓搓揉揉、敲敲打打出一罐自己的醃漬脆梅，認識魚池紅茶和鹿谷烏龍茶，體驗揉茶、烘茶和茶染，同時還能一起DIY青蛙粿和百香果醬，來個充滿南投農村特色的下午茶，玩得安心又製造跟家人同行的甜蜜幸福時光。