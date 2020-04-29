台中北屯高齡35年4.6米木龍橋 啟動大改造拓寬為6.6米

台中市建設局啟動木龍橋改善工程，將原本僅4.6米的單車道拓寬為6.6米雙車道，工程預計今年7月完工。市長盧秀燕今天感謝台中農田水利會及民代支持，爭取編列經費， 35年的高齡木龍橋終有機會大改造，完工後大幅改善會車死角問題，提升用路人安全。

五一連假將至，媒體詢問針對交通部「1968」APP旅遊警示景點，有部分首長認為不準確，是否擔心影響地方的觀光經濟？盧秀燕說：最近中央所公布的旅遊警示景點，人潮可能跟實際現況會有差別，很可能造成對經濟或對附近商家生意影響，導致民眾誤解，不過距離五一連假還有幾天時間，相信給中央一點時間，中央一定會盡快修正，提供正確資訊給大家。

盧秀燕今天一早到北屯區東山路一段192巷銜接三甲北街道路，參加「木龍橋」改善工程開工典禮，她說，木龍橋是一座35歲的高齡橋梁，現況橋體老舊，用路人行經該路口，常因路幅狹隘與上、下坡轉彎幅度過大等因素，發生車輛擦撞情形。

因木龍橋工程用地屬公法人所有，原需以價購方式取得，在台中市議員沈佑蓮及陳成添努力爭取下，工程順利推展，老舊的木龍橋終有機會大改造；在地居民表示，木龍橋周邊道路人車通行不便，自己也曾發生擦撞意外，對於市府積極改善規劃，大家都樂見其成。

建設局長陳大田說明，木龍橋位於北屯區東山路一段192巷與三甲北街口，為北屯區水景、景賢兩里交通聯絡道路之一，為降低對當地交通影響，將先建路堤擋土牆後，再拆除木龍橋，道路不因施工而封閉，避免繞路困擾。

市府編列工程總經費395萬7000元，改善長度約35公尺，並將新橋面由原有4.6公尺拓寬至6.6公尺，考量木龍橋底河道已無通水，建設局以路堤填築方式，將原乾枯橋底河道填平，工程預計今年7月完工，提升用路人安全。